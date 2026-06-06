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Planirani remont u Milićima: Bez struje 2.500 korisnika

Autor:

ATV
06.06.2026 21:00

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Електроенергетски објекат у регији Бирач
Foto: Ustupljena fotografija

Nakon jučerašnjih aktivnosti na Remontu TS 35/10 kv Milići, nastavlja se planirani remont najznačajnijih elektroenergetskih objekata u regiji Birač.

Iz ODS „Elektro-Bijeljina“ obavještavaju korisnike da će u nedjelju, 7. juna 2026. godine, zbog godišnjeg remonta TS 35/10 kv „Milići“ i pripadajućih dalekovoda, doći do privremenog prekida u snabdijevanju električnom energijom.

Bez struje će u periodu od 8:30 do 17:00 časova biti oko 2.500 korisnika sa gradskog područja Milića, kao i korisnici u nekoliko naselja na ruralnom području opštine.

Бирач
Birač

Iz „Elektro-Bijeljine“ ističu da su ovi radovi od izuzetnog značaja za povećanje pouzdanosti distributivnog sistema i kvalitetnije snabdijevanje električnom energijom.

Korisnici se mole za razumijevanje i strpljenje tokom trajanja najavljenog zastoja.

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Tagovi :

Milići

Struja

naselja bez struje

isključenje struje

Elektro-Bijeljina

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