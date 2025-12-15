Logo
Radnici Elektro-Bijeljine pokazali humanost, darovali krv

Izvor:

ATV

15.12.2025

12:58

Foto: Printscreen/Facebook/Elektro-Bijeljina

Osma memorijalna akcija dobrovoljnog darivanja krvi "Nikola Pisić" uspješno je realizovana i ove godine u Zvorniku, gdje su prikupljene 104 doze dragocjene tečnosti, čime je, još jednom, dat značajan doprinos zdravstvenom sistemu.

Doktor Zavoda za transfuziju krvi u Zvorniku, Dalibor Lipovac, ukazao je na značaj ovakvih akcija, naročito u periodu pred praznike, kada su povećane potrebe za krvlju.

Predsjednik Aktiva dobrovoljnih davalaca krvi ODS "Elektro-Bijeljina", Igor Leginović, koji je zajedno s porodicom Pisić organizovao akciju, istakao je njenu važnost i zahvalio učesnicima.

Потписивање споразума

Društvo

Potpisan sporazum Ministarstva prosvjete i Javnog fonda za dječiju zaštitu

"Zahvaljujem se zaposlenima iz radnih jedinica Elektro-Bijeljine, kao i građanima Zvornika, koji su se odazvali akciji. Posebno je važna podrška lokalne zajednice koja prepoznaje značaj ovakvih događaja i olakšava njihovu organizaciju. Na ovaj način čuvamo sjećanje na humane ljude koji su zadužili svoje sredine, a Nikola Pisić je bio jedan od osnivača našeg Aktiva", istakao je Leginović.

Memorijalna akcija "Nikola Pisić" i ove godine pokazala je da humanost, solidarnost i sjećanje na dobre ljude ne blijede, već iz godine u godinu okupljaju sve veći broj onih koji žele da pomognu i daju dio sebe za spas tuđih života.

