Služen parastos za poginule borce na vlašićkom ratištu

Na jučerašnji dan 24.2.1995 godine na vlašićkom ratištu reon Galica napadnuti su i mučki ubijena 33 borca od čega 23 borca iz Kneževa.

U pomen stradalim borcima u Crkvi Presvete Bogorodice služen je parastos, a u spomen sobi su delegacije položile vijence cvijeća i zapaljene su svijeće.

Parastosu su prisustvovali, pored porodica poginulih boraca, demobilisani borci, ratni vojni invalidi, udruženja proistekla iz odbrambeno otadžbinskog rata, mnogobrojni mještani Kneževa i ljudi dobre volje.

Prisutni su bili i predstavnici lokalne vlasi, opštinske boračke organizacije, Udruženja 22. pješadijske brigade, te udruženja starješina i Časni Krst Imljani Vujinovići.

"Moramo da gledamo u budućnost, ali nikada ne smijemo da zaboravimo prošlost zato što iz prošlosti mnogo toga možemo, i moramo, da naučimo. Nema dovoljno riječi kojim bi se opisala zahvalnost onima koji su svoje živote položili za Republiku Srpsku ali i njihovim porodicama, ovo je bio najtužniji dan u Kneževu u novijoj istoriji", naglasio je predsjednik OBO Kneževo Mirko Svjetlanović.

Parastos i molitvenu službu je obavio otac Stanko Laketić.