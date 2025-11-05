U srijedu u Bijeljini bez struje 7. 000 korisnika

Radnici "Elektro-Bijeljine" izvodiće u srijedu, 6. novembra, radove na godišnjem remontu na dalekovodima "Centar", "Bolnica", "Mesoprodukt", a bez električne energije biće oko 7.000 korisnika u širem centru grada i nekoliko naselja u Bijeljini, najavljeno je iz ovog preduzeća.

Korisnici električnu energiju neće imati od 8.00 do 15.00 časova, najavljeno je iz ovog preduzeća.

Pored ostalih, električnu energiju neće imati korisnici u dijelovima ulica Meše Selimovića, Miloša Obilića, zatim u dijelu Majevičke i Gavrila Principa, u ulicama Stevana Krnjića, Solunska, Svetozara Ćorovića, Kulina Bana, Neznanih junaka, Profesora Bakajlića, Vasilija Ostroškog i pripadajućim ulicama, kao i u naselju "Intergaj".

Od 8.00 do 15.00 časova bez električne energije biće i korisnici u dijelovima ulica

Raje Banjičića, Petra Kočića i njima pripadajućim ulicama, kao i nekoliko zaseoka u naselju Velika Obarska.

Detaljan spisak ulica i naselja može se pogledati na sajtu "Elektro-Bijeljine".