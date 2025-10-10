Logo
Zbog remonta 2.800 potrošača bez struje u Bijeljini i Zvorniku

Izvor:

ATV

10.10.2025

16:25

Komentari:

0
Struja Elekticna energija Trafo stanica
Foto: ATV

Zbog godišnjeg remonta trafostanice "Branjevo", danas će bez struje biti 2.800 potrošača u više zvorničkih naselja i u dijelovima bijeljinskog sela Glavičice, najavljeno je iz preduzeća "Elektro-Bijeljina".

Od 9.00 do 17.00 časova električnu energiju neće imati potrošači u zvorničkim naseljima Branjevo, Donja Pilica, Gornja Pilica, Donji Šepak, Srednji Šepak, Gornji Šepak, Donji i Gornji Lokanj, kao i potrošači u dijelovima semberskog sela Glavičice.

Riječ je o potrošačima koji se snabdijevaju sa dalekovoda "Lokanj", "Šepak", "Pilica", "Branjevo jedan" i "Branjevo dva".

Iz "Elekro-Bijeljine" mole korisnike da uvaže ovaj zastoj u isporuci struje.

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

13

Da li je Facebook dejting stvarno uspješan?

18

06

Direktoru aerodroma u Sarajevu izrečena mjera zabrane obavljanja funkcije

17

49

Zoran Jotić Jotka izlazi iz pritvora

17

40

Pranjić traži hitnu reakciju međunarodnih i nadležnih tijela u BiH zbog Heleza

17

34

Tragedija na Vračaru: U stomatološkoj ordinaciji preminula žena

