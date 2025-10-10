Izvor:
ATV
10.10.2025
16:25
Komentari:0
Zbog godišnjeg remonta trafostanice "Branjevo", danas će bez struje biti 2.800 potrošača u više zvorničkih naselja i u dijelovima bijeljinskog sela Glavičice, najavljeno je iz preduzeća "Elektro-Bijeljina".
Zbog remonta 2.800 potrošača bez struje u Bijeljini i Zvorniku
Od 9.00 do 17.00 časova električnu energiju neće imati potrošači u zvorničkim naseljima Branjevo, Donja Pilica, Gornja Pilica, Donji Šepak, Srednji Šepak, Gornji Šepak, Donji i Gornji Lokanj, kao i potrošači u dijelovima semberskog sela Glavičice.
Riječ je o potrošačima koji se snabdijevaju sa dalekovoda "Lokanj", "Šepak", "Pilica", "Branjevo jedan" i "Branjevo dva".
Iz "Elekro-Bijeljine" mole korisnike da uvaže ovaj zastoj u isporuci struje.
Gradovi i opštine
1 h0
Gradovi i opštine
10 h0
Gradovi i opštine
19 h0
Gradovi i opštine
1 d0
Najnovije
Najčitanije
18
13
18
06
17
49
17
40
17
34
Trenutno na programu