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Cvijanović: Birajte snažne, birajte odgovorne, birajte SNSD

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06.09.2026 18:31

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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић
Foto: ATV/Branko Jović

Ovo je ogledalo Republike Srpske - slika naše Republike koja se raduje svojoj budućnosti i odraz snažne, odgovorne i odlučne Srpske, poručila je potpredsjednica SNSD Željka Cvijanović.

"Srpske koja poručuje: Birajte snažne. Birajte odgovorne. Birajte čvrste. Birajte SNSD! Do pobjede", napisala je Cvijanovićeva na društvenoj mreži Instagram.

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Tagovi :

Željka Cvijanović

SNSD

Izbori 2026

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