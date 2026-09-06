Cvijanović: Birajte snažne, birajte odgovorne, birajte SNSD

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Ovo je ogledalo Republike Srpske - slika naše Republike koja se raduje svojoj budućnosti i odraz snažne, odgovorne i odlučne Srpske, poručila je potpredsjednica SNSD Željka Cvijanović.
"Srpske koja poručuje: Birajte snažne. Birajte odgovorne. Birajte čvrste. Birajte SNSD! Do pobjede", napisala je Cvijanovićeva na društvenoj mreži Instagram.
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