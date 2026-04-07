HE na Drini nadmašila sva očekivanja: Proizvedeno više struje

Obilne padavine u prethodnom periodu značajno su povećale proizvodnju električne energije u hidroelektranama Republike Srpske, koje su premašile planirane rezultate.

Direktor „Hidroelektrana na Drini“ Nedeljko Perišić izjavio je da je u prva tri mjeseca proizvedeno 400 gigavat-časova struje, što je za 120 više od plana.

Očekuje se da će povoljni hidrološki uslovi doprinijeti da se godina završi iznad planiranih pokazatelja.