Na ovim pumpama povrat od 0,10 KM po litru goriva, oglasio se Minić

Autor:

ATV
15.04.2026 11:34

Мушкарац стоји поред аута и точи гориво.
Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić istakao je da se primjena Odluke o direktnoj podršci na tržištu naftnih derivata realizuje na 124 prodajna mjesta širom Republike Srpske uz povrat od 0,10 KM po litru goriva direktno na pumpama.

"Cilj je ublažavanje negativnih efekata poremećaja na tržištu naftnih derivata i direktna podrška građanima i privredi Republike Srpske", istakao je Minić na Iksu.

Ovom odlukom je propisano da pravna lica, samostalni preduzetnici i fizička lica u Srpskoj ostvaruju pravo na umanjenje obaveze plaćanja prilikom kupovine bezolovnog benzina i dizel-goriva u iznosu od 0,10 KM po litru na benzinskim pumpama u Srpskoj.

Savo Minić

Nafta

podrška

benzinska pumpa

Republika Srpska

gorivo

Povrat 10 feninga za gorivo

Više iz rubrike

Жељка Цвијановић

Republika Srpska

Cvijanović: Ostajemo posvećeni očuvanju mira Srbije, Srpske i svih naših građana

28 min

0
Руководство Српске у Београду чекају долазак предсједника Србије Александра Вучића

Republika Srpska

Stevandić zadovoljan zajedništvom Srbije i Srpske

1 h

0
Руководство Републике Српске и предсједник Србије Александар Вучић на конференцији за медије у Београду, 15.04.2026.

Republika Srpska

Dodik: Cilj saveza Hrvatske, Albanije i Prištine - ugrožavanje bezbjednosti Srba

1 h

4
Почео састанак руководства Републике Српске са предсједником Србије Александром Вучићем.

Republika Srpska

Sastanak rukovodstva Srpske sa Vučićem

2 h

0

Ako ste rođeni u jednom od ovih znakova, u maju vam se smiješi veliki novčani dobitak

Na ovim pumpama povrat od 0,10 KM po litru goriva, oglasio se Minić

Kupovina "salonca" pustoši novčanik: Isplati li se više polovnjak?

Taliću pet godina zatvora za brutalno razbojništvo u Gradišci

Ako imate česte jutarnje glavobolje, ovo morate znati

