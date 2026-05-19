Okončana rasprava o Prijedlogu zakona o policiji, sutra nastavak sjednice

19.05.2026 23:19

Народна скупштина Републике Српске
Foto: ATV

Narodna skupština je večeras okončala raspravu o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima - po hitnom postupku.

Sjednica će biti nastavljena sutra u 10 časova, raspravom o 7. tački dnevnog reda - Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno - otadžbinskog rata Republike Srpske - po hitnom postupku.

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir rekao je u završnoj riječi da se Prijedlogom izmjena i dopuna ovog zakona štiti nadležnost Republike Srpske, prenosi SRNA.

"Ovaj prijedlog zakona je potreban MUP-u Republike Srpske. Sistem bezbjednosti u Republici Srpskoj napreduje i biće bolji", poručio je Budimir.

On je rekao da pripadnici MUP-a rade profesionalno svoj posao i da im građani Srpske vjeruju.

Budimir je zahvalio Vladi Republike Srpske na opredeljenosti za materijalno i tehničko opremanje i unapređenje rada policije.

