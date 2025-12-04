Logo
Large banner

Prošireni kolegijum Željeznica Srpske i Ministarstva saobraćaja i veza

04.12.2025

17:41

Komentari:

0
Проширени колегијум Жељезница Српске и Министарства саобраћаја и веза
Foto: ŽRS

Radni sastanak u formi proširenog kolegijuma članova uprave Željeznica Republike Srpske, predsednika Nadzornog odbora i direktora sektora u Željeznicama Republike Srpske sa predstavnicima Ministarstva saobraćaja i veza, održan je danas u Doboju.

Na dnevnom redu našle su se aktuelne teme kroz analizu trenutnih aktivnosti, koje Željeznice Republike Srpske zajedno sa resornim ministarstvom vrlo intenzivno pripremaju u susret tematskoj sednici Vlade Republike Srpske.

Aktuelna situacija u preduzeću, primena saobraćajne politike, kao i provođenje adekvatnih mjera u cilju stabilizacije poslovanja Željeznica Republike Srpske, razmatrani su u cilju realizacije planiranih aktivnosti koje za cilj imaju poboljšanje funkcionisanja željezničkog sektora u Srpskoj.

Radnom sastanku u Doboju pored generalnog direktora Slađana Jovića, svih članova uprave, predsjednika Nadzornog odbora i direktora sektora, ispred Ministarstva saobraćaja i veza prisustvovali su Vesna Vožni, pomoćnik ministra i Stevo Savić šef kabineta resornog ministarstva.

Podijeli:

Tagovi:

ŽRS

Željeznice Republike Srpske

kolegijum

Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Нова одбијеница СДС-у из ЦИК-а: Ништа од поновног бројања

Republika Srpska

Nova odbijenica SDS-u iz CIK-a: Ništa od ponovnog brojanja

12 h

5
Додик: Шта је Балкан без Срба, Србије и Српске?

Republika Srpska

Dodik: Šta je Balkan bez Srba, Srbije i Srpske?

14 h

13
Бранко Блануша

Republika Srpska

Opozicija i kandidatura Blanuše: Hoće li dobiti podršku?

15 h

0
Борис Ћосић приступио СПС-у

Republika Srpska

Goran Selak objavio: SPS-u pristupio Bojan Ćosić

16 h

1
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

09

Stravična nesreća u BiH: Poginuo vozač kamiona

11

08

Dodik čestitao Nikoljdan

10

59

Odradio je fantastičan posao za svoj narod: Američki novinar visoko ocijenio zasluge Putina

10

53

Po porijeklu Slovenka, a u duši Srpkinja: "Birala sam ono najčistije u meni"

10

36

Počela godišnja konferencija Vladimira Putina

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner