Prošireni kolegijum Željeznica Srpske i Ministarstva saobraćaja i veza

Radni sastanak u formi proširenog kolegijuma članova uprave Željeznica Republike Srpske, predsednika Nadzornog odbora i direktora sektora u Željeznicama Republike Srpske sa predstavnicima Ministarstva saobraćaja i veza, održan je danas u Doboju.

Na dnevnom redu našle su se aktuelne teme kroz analizu trenutnih aktivnosti, koje Željeznice Republike Srpske zajedno sa resornim ministarstvom vrlo intenzivno pripremaju u susret tematskoj sednici Vlade Republike Srpske.

Aktuelna situacija u preduzeću, primena saobraćajne politike, kao i provođenje adekvatnih mjera u cilju stabilizacije poslovanja Željeznica Republike Srpske, razmatrani su u cilju realizacije planiranih aktivnosti koje za cilj imaju poboljšanje funkcionisanja željezničkog sektora u Srpskoj.

Radnom sastanku u Doboju pored generalnog direktora Slađana Jovića, svih članova uprave, predsjednika Nadzornog odbora i direktora sektora, ispred Ministarstva saobraćaja i veza prisustvovali su Vesna Vožni, pomoćnik ministra i Stevo Savić šef kabineta resornog ministarstva.