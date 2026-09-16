Stanarević najavio investicije u auto-puteve vrijedne oko 2,5 milijardi KM

Vršilac dužnosti izvršnog direktora za tehničke poslove "Autoputeva Republike Srpske" Slobodan Stanarević najavio je da će Republika Srpska do 2030. godine imati 2,5 milijardi KM investicija u autoputeve.

"Ugovoreno je više od tih kilometara koje imamo izgrađenih i ja se nadam da ćemo u nekom periodu koji je pred nama imati uduplanu putnu mrežu auto-puteva. Što se tiče putnih pravaca koji su u nekoj fazi koja će biti do kraja godine, početak realizacije je možda ključan dionica u našem koridoru Banjaluka- Beograd", kaže Slobodan Stanarević.

Prema njegovim riječima, dionica Banjaluka-Beograd ne predstavlja samo autoput već predstavlja vitalni nacionalni interes.

"Do god taj put ne završimo ne smijemo stati, imali smo neki krizni period zbog političke situacije u kojoj smo imali probleme i sa evropskom zajednicom i s Amerikom, to se sada riješilo i onda smo dobili neku novu snagu i neku novu mogućnost za realizaciju novih projekata", kaže Stanarević.

Ključni pravac Doboj-Vukosavlje iznosi 42 kilometra. Pregovori sa Svjetskom bankom su u završnoj fazi, a tender bi trebao da bude raspisan krajem godine i iznosiće oko 500 miliona eura, navodi Stanarević.

"Sa tih 500 miliona eura i sa dosada investicijama trenutno na autoputevima oko milijarda i po. Znači mi ćemo imati ciklus do 2030. godine oko 2,5 milijardi maraka u Republici Srpskoj, što za mnogo ozbiljnije i mnogo veće države nisu male investicija", dodaje Stanišić

Prema njegovim riječima, Autoputevi ne samo da se grade autoputeve oni oživljavaju privredu i mnoge druge grane i na taj način građanima Srpske čine bolje i ljepše uslove za život.