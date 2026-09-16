Logo

Stanarević najavio investicije u auto-puteve vrijedne oko 2,5 milijardi KM

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
16.09.2026 21:58

Komentari:

0
Вршилац дужности извршног директора за техничке послове "Аутопутева Републике Српске"
Foto: ATV

Vršilac dužnosti izvršnog direktora za tehničke poslove "Autoputeva Republike Srpske" Slobodan Stanarević najavio je da će Republika Srpska do 2030. godine imati 2,5 milijardi KM investicija u autoputeve.

"Ugovoreno je više od tih kilometara koje imamo izgrađenih i ja se nadam da ćemo u nekom periodu koji je pred nama imati uduplanu putnu mrežu auto-puteva. Što se tiče putnih pravaca koji su u nekoj fazi koja će biti do kraja godine, početak realizacije je možda ključan dionica u našem koridoru Banjaluka- Beograd", kaže Slobodan Stanarević.

Prema njegovim riječima, dionica Banjaluka-Beograd ne predstavlja samo autoput već predstavlja vitalni nacionalni interes.

"Do god taj put ne završimo ne smijemo stati, imali smo neki krizni period zbog političke situacije u kojoj smo imali probleme i sa evropskom zajednicom i s Amerikom, to se sada riješilo i onda smo dobili neku novu snagu i neku novu mogućnost za realizaciju novih projekata", kaže Stanarević.

Ključni pravac Doboj-Vukosavlje iznosi 42 kilometra. Pregovori sa Svjetskom bankom su u završnoj fazi, a tender bi trebao da bude raspisan krajem godine i iznosiće oko 500 miliona eura, navodi Stanarević.

"Sa tih 500 miliona eura i sa dosada investicijama trenutno na autoputevima oko milijarda i po. Znači mi ćemo imati ciklus do 2030. godine oko 2,5 milijardi maraka u Republici Srpskoj, što za mnogo ozbiljnije i mnogo veće države nisu male investicija", dodaje Stanišić

Prema njegovim riječima, Autoputevi ne samo da se grade autoputeve oni oživljavaju privredu i mnoge druge grane i na taj način građanima Srpske čine bolje i ljepše uslove za život.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Autoput

Autoputevi Republike Srpske

Republika Srpska

Investicije

Komentari (0)

Više iz rubrike

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић и српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић посјетили су Ергелу "Вучијак" у Прњавору.

Republika Srpska

Minić: Biće nastavljena ulaganja u ergelu "Vučijak

2 h

0
Састанак Нетанјахуа и Додика у Јерусалиму

Republika Srpska

Sastanak Netanjahua i Dodika u Jerusalimu

3 h

9
Цвијановић: Застој у преговорима са ЕУ највише због Сарајева

Republika Srpska

Cvijanović: Zastoj u pregovorima sa EU najviše zbog Sarajeva

3 h

0
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић

Republika Srpska

Minić: Mladi će se lakše opredijeliti za kupovinu nekretnine i na brak

3 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

04

Afrika puca na dva dijela: Naučnici kažu da se proces odvija brže nego što se ranije mislilo

17

58

Dodik: Više od 180 ratnika Islamske države se vratilo u BiH, ne možemo da budemo naivni

17

48

Među poginulima u avionskoj nesreći u Alpima i milioner

17

43

Dodik nakon sastanka sa Netanjahuom: Srpska može da računa na Izrael kao partnera

17

34

Populacije 45% vrsta ptica selica u opadanju: Svaka deveta vrsta u opasnosti

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima