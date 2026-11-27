Vještačka inteligencija /VI/ pomaže u pripremi za međunarodne pregovore, izjavio je ruski specijalni predsjednički izaslanik Kiril Dmitrijev.

"Naravno, VI pomaže u pripremi za pregovore", rekao je Dmitrijev novinarima.

On je objasnio da je moguće otpremiti podatke u neuronsku mrežu i zamoliti je da sastavi nacrt sporazuma, na primjer, diplomatskog tipa.

Pored toga, VI može da predloži kako da se napravi sporazum koji bi odražavao ruski stav.

"Ovo je veoma važan alat, a na osnovu naših modela moguće je rješavati ne samo praktična pitanja kao što su naručivanje knjiga, sumiranje misli, već i priprema geopolitičkog prodora", rekao je Dmitrijev.

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On je napomenuo da se ne može oslanjati isključivo na neuronske mreže i da je provjera uvijek neophodna, kao i da je uloga osobe izuzetno važna, prenosi Srna.

Simbioza VI i ljudskih rješenja je ono što može da pomogne u pravilnoj pripremi za pregovore, zaključio je Dmitrijev.