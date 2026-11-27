Evropa nastavlja intenzivno da troši gas iz podzemnih skladišta zbog novembarskih hladnoća, a količina povučenog gasa 25. novembra bila je najveća za taj datum od početka vođenja evidencije, pokazuju podaci organizacije Gas ifrastrakčr Jurop (GIE).

Prethodno su rekordne dnevne količine povučenog gasa za odgovarajuće datume zabilježene i 23. i 24. novembra.

Slični negativni rekordi zabilježeni su i u pojedinim zemljama Evropske unije, uključujući Njemačku i Francusku. U Njemačkoj je popunjenost podzemnih skladišta već pala ispod 55 odsto, što predstavlja najniži nivo za novembar.

Od početka sezone povlačenja gasa iz evropskih skladišta potrošeno je već 16,5 odsto količina akumuliranih tokom ljeta, dok najhladniji dio zime tek predstoji, prenosi Sputnik.

Visoka stopa potrošnje gasa iz skladišta već u prvom mjesecu sezone povlačenja mogla bi da dovede do smanjenja njihovog maksimalnog dnevnog kapaciteta isporuke tokom glavnih zimskih mjeseci.

To povećava rizike po pouzdanost snabdevanja potrošača gasom, posebno u uslovima najveće zimske potražnje.