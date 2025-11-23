Logo

Kina: Japan je prešao crvenu liniju

Izvor:

Indeks

23.11.2025

19:09

Komentari:

0
Кина: Јапан је прешао црвену линију
Foto: Tanjug/AP/Ng Han Guan

Japan je prešao crvenu liniju komentarima svoje nove zvaničnice koji sugerišu potencijalnu vojnu intervenciju oko Tajvana, poručio je danas kineski ministar vanjskih poslova Vang Ji.

Izjave japanske premijerke Sanae Takaiči ranije ovog mjeseca da bi kineska pomorska blokada ili druga akcija protiv Tajvana mogla biti osnova za japanski vojni odgovor bile su "šokantne", saopštio je Vang u komentaru objavljenom na mrežnoj stranici kineskog ministarstva spoljnih poslova.

"Šokantno je da su sadašnji japanski čelnici javno poslali pogrešan signal o pokušaju vojne intervencije u tajvanskom pitanju, rekli stvari koje nisu smjeli reći i prešli crvenu liniju koja se nije smjela dirati", upozorio je.

Peking smatra Tajvan svojom teritorijom

Vang, najviši kineski dužnosnik koji se dosad osvrnuo na napetosti, napomenuo je da Kina mora "odlučno odgovoriti" na japanske postupke i da sve zemlje imaju odgovornost "spriječiti ponovno oživljavanje japanskog militarizma".

Izjave japanske premijerke dovele su do porasta napetosti između dviju zemalja u posljednjih nekoliko sedmica. Peking je u petak poslao pismo glavnom tajniku UN-a Antoniju Guterešu u kojem kritikuje Takaiči "teško kršenje međunarodnog prava" i diplomatskih normi.

Peking smatra samoupravni Tajvan, bivšu japansku koloniju, svojom teritorijom koju će po potrebi anektirati silom. Kina se protivi učestvovanju drugih zemalja na Tajvanu, posebno Sjedinjenih Država, koje su glavni dobavljač oružja za ostrvo, kao i američkih saveznika u Aziji, uključujući Japan i Filipine.

Stav japanske premijerke smatra se snažnijim od stava njenih prethodnika, koji su izražavali zabrinutost zbog kineske prijetnje Tajvanu, ali nisu javno govorili kako će Japan odgovoriti. Premijerka je kasnije odbila povući svoje izjave, ali je rekla kako će u budućnosti izbjegavati govoriti o konkretnim scenarijima.

Podijeli:

Tagovi:

Sanae Takaiči

Japan

Kina

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Трамп загрмио на Украјину: Немате никакве захвалности

Svijet

Tramp zagrmio na Ukrajinu: Nemate nikakve zahvalnosti

6 h

0
Обавјештајци тврде: Спрема се атентат на врховног вођу

Svijet

Obavještajci tvrde: Sprema se atentat na vrhovnog vođu

8 h

0
Њемачка повећала број депортација од почетка године

Svijet

Njemačka povećala broj deportacija od početka godine

9 h

0
Ердоган жели обнављање споразума о извозу жита

Svijet

Erdogan želi obnavljanje sporazuma o izvozu žita

9 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

31

Cvijanović: Velika pobjeda Srpske, Karana i naše političke porodice predvođene Dodikom

23

18

Centralne vijesti, 23.11.2025.

23

07

CIK objavio prve rezultate: Karan predsjednik

22

55

Karan pobijedio na izborima: Slavlje na ulicama Banjaluke

22

40

Blanuša: Odnio bih pobjedu da nije bio političkih manipulacija

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner