Kina: Japan je prešao crvenu liniju

Japan je prešao crvenu liniju komentarima svoje nove zvaničnice koji sugerišu potencijalnu vojnu intervenciju oko Tajvana, poručio je danas kineski ministar vanjskih poslova Vang Ji.

Izjave japanske premijerke Sanae Takaiči ranije ovog mjeseca da bi kineska pomorska blokada ili druga akcija protiv Tajvana mogla biti osnova za japanski vojni odgovor bile su "šokantne", saopštio je Vang u komentaru objavljenom na mrežnoj stranici kineskog ministarstva spoljnih poslova.

"Šokantno je da su sadašnji japanski čelnici javno poslali pogrešan signal o pokušaju vojne intervencije u tajvanskom pitanju, rekli stvari koje nisu smjeli reći i prešli crvenu liniju koja se nije smjela dirati", upozorio je.

Peking smatra Tajvan svojom teritorijom

Vang, najviši kineski dužnosnik koji se dosad osvrnuo na napetosti, napomenuo je da Kina mora "odlučno odgovoriti" na japanske postupke i da sve zemlje imaju odgovornost "spriječiti ponovno oživljavanje japanskog militarizma".

Izjave japanske premijerke dovele su do porasta napetosti između dviju zemalja u posljednjih nekoliko sedmica. Peking je u petak poslao pismo glavnom tajniku UN-a Antoniju Guterešu u kojem kritikuje Takaiči "teško kršenje međunarodnog prava" i diplomatskih normi.

Peking smatra samoupravni Tajvan, bivšu japansku koloniju, svojom teritorijom koju će po potrebi anektirati silom. Kina se protivi učestvovanju drugih zemalja na Tajvanu, posebno Sjedinjenih Država, koje su glavni dobavljač oružja za ostrvo, kao i američkih saveznika u Aziji, uključujući Japan i Filipine.

Stav japanske premijerke smatra se snažnijim od stava njenih prethodnika, koji su izražavali zabrinutost zbog kineske prijetnje Tajvanu, ali nisu javno govorili kako će Japan odgovoriti. Premijerka je kasnije odbila povući svoje izjave, ali je rekla kako će u budućnosti izbjegavati govoriti o konkretnim scenarijima.