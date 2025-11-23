Tramp zagrmio na Ukrajinu: Nemate nikakve zahvalnosti

Američki predsjednik Donald Tramp je poručio da "ukrajinsko rukovodstvo nije iskazalo nikakvu zahvalnost za napore SAD da okonča sukob sa Rusijom".

On je na svojoj društvenoj mreži naveo da je naslijedio sukob koji nikada nije trebalo da se dogodi.

- Rat koji je gubitnički za sve, posebno za milione ljudi koji su tako nepotrebno poginuli. Ukrajinsko rukovodstvo nije izrazilo nikakvu zahvalnost za naše napore, a Evropa nastavlja da kupuje naftu od Rusije. SAD nastavljaju da prodaju ogromne količine oružja NATO-u, za distribuciju Ukrajini (pokvareni Džo je dao sve, besplatno, besplatno, uključujući i veliki novac). Bog blagoslovio sve živote koji su izgubljeni u ljudskoj katastrofi - naveo je Tramp.

On je juče saopštio da je njegov prijedlog za mir u Ukrajini, kojim bi se okončao rusko-ukrajinski sukob, nije njegova konačna ponuda. Naveo je da sukob mora da se završi na ovaj ili onaj način.

Scena Takmičarka Zvezda Granda pala na binu - razlog je zapravo sjajan

Nekoliko minuta ranije, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da sada postoji razumijevanje da bi mirovni plan koji predlažu SAD mogao uzeti u obzir nacionalne interese Ukrajine.

Sve ovo se dešava dok se u Ženevi nastavljaju razgovori između delegacija SAD-a, Ukrajine i njihovih evropskih saveznika o planu za kraj rata u Ukrajini koji je započela Rusija.

Evropski lideri su kritikovali američki plan od 28 tačaka, koji se široko smatra povoljnim za Rusiju.