Sud u njemačkom gradu Minsteru osudio je Holanđanina Stefana Vijkampa (59) na uslovnu kaznu zatvora od osam mjeseci zbog veličanja Adolfa Hitlera i podsticanja mržnje.

Sudija mu je naložio da plati novčanu kaznu od 1.000 evra i snosi sudske troškove, uz obrazloženje da su njegove javne izjave teško uvredile žrtve nacističkog režima i narušile javni mir, preneo je danas "NL tajms".

Vijkamp, koji je rodom iz Osterbeka, došao je na sud obučen kao Hitlerov dvojnik.

On je, takođe, decenijama aktivan u krajnje desničarskim krugovima i redovno učestvuje na neonacističkim demonstracijama u Severnoj Rajni-Vestfaliji.

Na skupu u Minsteru prošle godine otvoreno je hvalio nacističkog vođu na snimku koji je i dalje dostupan na internetu.

Na sudu je Vijkamp ponovio te riječi i izjavio da "voli Firera".

Hitler lookalike convicted in Germany for glorifying Nazism. A court in the German city of Münster has sentenced Dutchman Stefan Wijkamp, known as the "Dutch Hitler", to eight months in prison, suspended, for incitement to hatred. He must also pay a €1,000 fine and cover court costs. The case stems from statements he made at a far-right rally in July 2025. Wijkamp called Hitler a "genius" and declared: "My love for Germany is called Adolf Hitler." Wijkamp has long been associated with neo-Nazi movements in Germany and the Netherlands. In 2017, he was part of the leadership of the German neo-Nazi party Die Rechte. The verdict is not yet legally binding. Wijkamp plans to appeal. — NEXTA (@nexta_tv) November 28, 2026

Dok je puštan snimak sa demonstracija, više puta je klimnuo glavom u znak slaganja, prenio je njemački javni servis WDR.

Uslovna kazna podrazumeva trogodišnji period provjere, a on može da uloži žalbu na presudu, prenosi tanjug.