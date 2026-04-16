Tramp najavio sastanak lidera Izraela i Irana nakon 34 godine

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da će se lideri Izraela i Libana prvi put sastati nakon 34 godine u četvrtak.

On je ovu najavu objavio kasno u srijedu na svojoj platformi Truth Social. "Pokušavamo osigurati malo prostora za predah između Izraela i Libana. Prošlo je mnogo vremena otkako su dvojica lidera razgovarala, oko 34 godine. To će se dogoditi sutra. Lijepo", poručio je on.

Nije precizirao koji će lideri razgovarati, odnosno da li je riječ o izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahuu ili predsjedniku Isaku Hercogu, libanskom predsjedniku Jozefu Aunu ili libanskom premijeru Navafu Salamu. Liban je uvučen u američko-izraelski rat protiv Irana kada je Hezbolah obnovio napade na Izrael.

Izraelska vojska je takođe pokrenula kopnenu invaziju na južni Liban, nastojeći zauzeti dodatnu teritoriju i stvoriti ono što naziva tampon zonom.

Prije nego što su Sjedinjene Američke Države ove sedmice bile domaćin trilateralnih razgovora, Izrael i Liban su posljednji put vodili pregovore 1993. godine, ali oni nisu bili na nivou lidera.

Liban bi vjerovatno zahtijevao prekid vatre prije nego što pristane na ovako visok nivo angažmana s Izraelom, ali Jerusalim je do sada odgađao takvu odluku jer nastoji nastaviti slabljenje Hezbolaha.

Bezbjednosni kabinet Izraela je tokom sinoćnjeg sastanka raspravljao o mogućem prekidu vatre u Libanu, ali je sjednica, prema izvještajima, završena bez donošenja odluke.