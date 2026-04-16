Logo
Large banner

Tramp najavio sastanak lidera Izraela i Irana nakon 34 godine

Autor:

ATV
16.04.2026 07:15

Komentari:

0
Предсједник САД-а Доналд Трамп
Foto: Tanjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da će se lideri Izraela i Libana prvi put sastati nakon 34 godine u četvrtak.

On je ovu najavu objavio kasno u srijedu na svojoj platformi Truth Social. "Pokušavamo osigurati malo prostora za predah između Izraela i Libana. Prošlo je mnogo vremena otkako su dvojica lidera razgovarala, oko 34 godine. To će se dogoditi sutra. Lijepo", poručio je on.

Mediji: SAD planiraju niz akcija protiv Kube

Nije precizirao koji će lideri razgovarati, odnosno da li je riječ o izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahuu ili predsjedniku Isaku Hercogu, libanskom predsjedniku Jozefu Aunu ili libanskom premijeru Navafu Salamu. Liban je uvučen u američko-izraelski rat protiv Irana kada je Hezbolah obnovio napade na Izrael.

Izraelska vojska je takođe pokrenula kopnenu invaziju na južni Liban, nastojeći zauzeti dodatnu teritoriju i stvoriti ono što naziva tampon zonom.

Prije nego što su Sjedinjene Američke Države ove sedmice bile domaćin trilateralnih razgovora, Izrael i Liban su posljednji put vodili pregovore 1993. godine, ali oni nisu bili na nivou lidera.

Liban bi vjerovatno zahtijevao prekid vatre prije nego što pristane na ovako visok nivo angažmana s Izraelom, ali Jerusalim je do sada odgađao takvu odluku jer nastoji nastaviti slabljenje Hezbolaha.

Bezbjednosni kabinet Izraela je tokom sinoćnjeg sastanka raspravljao o mogućem prekidu vatre u Libanu, ali je sjednica, prema izvještajima, završena bez donošenja odluke.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Liban

Izrael

Amerika

Izrael Iran

Donald Tramp

Komentari (0)
Large banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner