Autor:ATV redakcija
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Zemljotres magnitude 6,7 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je istočnu obalu Kamčatke u Rusiji, saopšteno je iz Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra /EMSC/.
Potres je bio na dubini od 188 kilometara, nedaleko od mjesta Jelizovo u Kamčatskom kraju, prenosi Srna.
Registrovan je danas oko 13.00 časova po lokalnom vremenu, a nema informacija o šteti ili eventualnim žrtvama, prenosi Sinhua.
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