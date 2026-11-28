Zemljotres magnitude 6,7 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je istočnu obalu Kamčatke u Rusiji, saopšteno je iz Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra /EMSC/.

Potres je bio na dubini od 188 kilometara, nedaleko od mjesta Jelizovo u Kamčatskom kraju, prenosi Srna.

Registrovan je danas oko 13.00 časova po lokalnom vremenu, a nema informacija o šteti ili eventualnim žrtvama, prenosi Sinhua.