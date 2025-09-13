Исценирао нестанак да би побјегао са другом женом

13.09.2025
Рајан Боргвардт, човјек из Висконсина, нестао је 11. августа прошле године током вожње кајаком на језеру Грин Лејк, остављајући иза себе супругу и дјецу у потпуном очају.
Међутим, тужиоци су касније открили да његов нестанак није био несрећан случај, већ пажљиво планирана превара. Боргвардт је, наиме, желио да започне нови живот са женом из Узбекистана, коју је упознао на интернету.
Непосредно прије "нестанка", Рајан Боргвардт је послао поруку својој тадашњој супрузи Емили, како би сугерисао да му се можда нешто лоше догодило.
Написао јој је да се "можда искрао на језеро" да посматра сјеверно свјетло. Емили му је одговорила: "Било би лијепо знати. Почела сам да се питам зашто ниси код куће. Требало би да сам се већ навикла. Толико ноћи не знам гдје си када је касно".
У преписци која је уследила, Боргвардт јој је поручио да је воли и пожелио јој лаку ноћ. Она му је узвратила да буде безбједан и поновила да га воли. У последњој СМС поруци, послатој мало прије 23 часа, Боргвардт је написао да ће се "ускоро вратити на обалу". Емили му је у раним јутарњим сатима, око пет ујутру, послала забринуте поруке: "Гдје си????" и "Душо?" Међутим, одговора није било.
Полиција је убрзо покренула потрагу, али без резултата. Тек 13. августа, када је канадска полиција регистровала активности повезане са његовим пасошем, истрага је кренула у другом правцу. Убрзо се испоставило да је Боргвардт заправо инсценирао своје "утапање" тако што је преврнуо кајак, затим побјегао на малом гуменом чамцу, возио бицикл кроз ноћ до Медисона, одатле аутобусом отишао у Детроит, прешао у Канаду и затим прелетио преко океана.
Полицији је касније послао видео снимак преко жене која говори руски, за коју се сумња да је управо она жена из Узбекистана због које је све учинио. На снимку је тврдио да је "безбједан" и "заштићен".
До маја, његова супруга Емили покренула је и окончала развод. У августу, Боргвардт се пред судом изјаснио да не оспорава оптужбу за ометање полиције. Осуђен је на 89 дана затвора - колико је трајао његов "нестанак" и наложено му је да надокнади 30.000 долара трошкова полицијске потраге.
- Дубоко жалим због поступака које сам починио те ноћи и због свег бола који сам нанио својој породици и пријатељима - изјавио је Боргвардт пред изрицање пресуде, преноси АБЦ.
Шериф округа Грин Лејк, Марк Подол, саопштио је да је утврђено како је Боргвардт још 11. августа фотографисао свој пасош, промјенио имејл адресу и пребацио новац на инострани рачун. Такође је у јануару 2024. узео полису осигурања вредну 375.000 долара. Иако је дуго вјеровано да је у Источној Европи, Боргвардт се у децембру 2024. "добровољно" вратио у Сједињене Државе.
(мирор)
