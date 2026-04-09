Пар погрешно прочитао тикет, остали без "добитка" од 500.000 евра

Аутор:АТВ
Коментари:0
Спор италијанског пара због наводне добитне срећке од 500.000 евра у мјесту Карсоли у региону Абруцо добио је неочекиван епилог, пошто је утврђено да тикет није био добитан, преносе италијански медији.
Како се наводи, мушкарац је 8. марта купио греб-греб срећку од пет евра и поклонио је партнерки поводом Дана жена.
Пар је заједно огребао тикет у локалном бару и повјеровао да је освојио главну награду, уз, како тврди мушкарац, договор да добитак подијеле на једнаке делове, преноси Рома Today.
Након тога жена је предала срећку у банци ради наплате, а потом побјегла, након чега је њен партнер, радник из тог мјеста, поднио пријаву финансијској полицији тражећи да му се призна дио наводног добитка.
Он је у изјавама за италијанске медије навео да је између њих постојао јасан договор о подјели новца, што су, како се додаје, потврдили и запослени у објекту гдје је срећка купљена.
Међутим, до обрта је дошло након провјере тикета код италијанске Агенције за царине и монополе, која је утврдила да добитак не постоји.
Према резултатима провјере, до забуне је дошло јер срећка није била правилно огребана - дио цифре "4" остао је прекривен, па су партнери број "43" погрешно протумачили као "13", вјерујући да су освојили 500.000 евра.
Случај, који је у међувремену привукао пажњу јавности окончан је без финансијске добити, док је однос између двоје партнера у међувремену прекинут, пишу италијански медији.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Тренутно на програму