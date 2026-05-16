Арт радар: Фасцинантни свијет архитектуре

У новом издању емисије 'Арт радар' водимо вас кроз фасцинантан свијет архитектуре.
Упознаћемо професорицу Дијану Ступар и њене студенте који ће нам открити како настају идеје које мијењају визуре савременог друштва. Открићемо гдје се сусрећу естетика, функционалност и креативност, али и зашто архитектура одавно није само градња, већ снажан израз културе и идентитета.
Формат 'Арт радар' је емисија која ће вам открити људе који стварају умјетност и који се својим изразом издвајају из масе. Исто тако, донијеће и седмични преглед локалних и свјетских актуелности из области културе, умјетности и поп арта.
Емисију уређује Ена Митровски, а води Милица Марјановић.
Арт радар', недјеља у 20 часова.
