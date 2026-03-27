Бизнис клуб: Економске и бизнис актуелности у Српској

Извор:
АТВ
27.03.2026
14:33
'Бизнис клуб' о економским и бизнис актуелностима у Републици Српској.
Питамо: Које новине очекују нотаре у Републици Српској?
Шта доноси електронски приступ евиденцијама Пореске управе?
Шта доноси Закон о подстицајима?
Разговарамо са министром привреде и предузетништва Раденком Бубићем.
Сваке суботе доносимо најважније информације из свијета економије, привреде и бизниса – релевантне актуелности, економска кретања, трендови на глобалном нивоу, истражујемо раст и развој економије у Српској. Откривамо успјешне предузетнике и њихова искуства у пословању, афирмишемо оне који су тек на почетку развоја пословних идеја. Доносимо информације са берзе и тржишта злата, те посебан осврт на регионалне економске форуме, и ријеч стручњака.
Емисију уређује и води Маријана Ивељић.
'Бизнис клуб' суботом у 18 часова и 20 минута.
