Аутор:АТВ редакција
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Фудбалери Борца сутра у Бањалуци дочекују екипу Аталанте у оквиру 4. кола Лиге конференција.
Италијански великан у Бањалуку стиже као велики фаворит, али и екипа Винка Мариновића има своју рачуницу.
Голмани: Пјотр Пјардел, Марко Спортијело, Матија Сонцоњи.
Одбрана: Раул Беланова, Лоренцо Бернаскони, Сеад Колашинац, Томас Кристенсен, Реља Обрић, Ђорђо Скалвини, Давиде Запакоста.
Везни ред: Едерсон, Ељиф Елмас, Ђанлука Гаетано, Никола Залевски, Франк Кеси, Марио Пашалић, Лазар Самарџић.
Напад: Шарл Де Кетеларе, Никола Крстовић, Ђакомо Распадори, Џонатан Роу, Ђанлука Скамака, Камалдин Сулемана.
Утакмица Лиге конференције заказана је за 21.00 час, а карте су давно распродате.
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