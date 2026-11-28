Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Феноменална каријера Рафаела Надала била је препуна ожиљака од бројних повреда. Кољена, стопала, леђа, кукови. зглобови... готово да није било сезоне у којој је краљ шљаке много трпио због разних невоља здравствене природе.
У интервјуу за француски портал „Брут“ подвукао је какве је све невоље имао.
"Мој највећи непријатељ није било моје тијело, него моје стопало. Због проблема са њим настали су сви остали проблеми. То је био најтежи дио моје каријере", преноси његове ријечи шпански „Ас“.
А проблем са стопалом је имао од малих ногу.
Тенис
Рафаел Надал се враћа на терен
"Када сам још био млад, морао сам да носим уложак од седам милиметара. Он ми је дозволио да играм тенис, али је и изазвао све повреде које сам касније имао. Било да су у питању кољена или кук или леђа".
Међутим, иако је у финишу каријере деловао као ће му се тело распасти, он се не каје:
"Сам сам хтио да играм до лимита. Никада ништа није превише ако нешто волиш да радиш, када си срећан због тога. То је бар мој поглед на овај проблем, јер сам био срећан када сам играо тенис. Мој живот није био у опасности, али моје тијело јесте, баш као и моје здравље. А то је суштина. Притиснуо сам своје тијело до крајњих граница, или бар близу, али сам био срећан играјући тенис".
Тенис
Алкарас изабрао између Надала и Ђоковића – одговор је јасан
Једна од карактеристика његове каријере је да никада није тражио оправдање за пораз.
"Рано сам схватио да је, да би био још бољи, неопходно што више тренирати. Свако може да се сакрије иза неког разлога, али то на крају ништа не доноси. Урадио си оно што си урадио и ја сам увијек на тај начин схватао своју каријеру. Никада нисам рекао себи, изгубио сам јер ме је кољено бољело. Изгубио сам и тачка. Само је резултат важан".
Описао је и како се осјећао у финалу Вимблдона 2008, када је први пут освојио овај велики турнир.
"Пораз у финалу 2007. ми је помогао да будем спреман за овај меч. Рекао сам себи, могу да изгубим али нећу играти лоше. Може да ме побиједи али ја нећу да изгубим", описао је расположење у дуелу са Роџером Федерером.- То сам себи рекао у посљедњој паузи због кише.
Надал је добио прва два сета, потом је Федерер изједначио на 2:2, а дуел је завршен у сумрак јер тада још није било крова.
"Финале није текло према мојим очекивањима, али сам себи рекао. Никада нећу бити овако близу побједи на Вимблдону, ово није тренутак да оманем. Може да ме побиједи само ако буде бољи, али ја ћу се борити до краја".
Надал је побиједио а освојио је још један лондонски грен слем двије године касније.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму