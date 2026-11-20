Аутор:АТВ редакција
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У Бањалуци ће данас бити обиљежено 108 година од ослобођења града у Првом свјетском рату, односно уласка српске војске у град 1918. године.
У Храму Христа Спаситеља у 10.30 часова биће служен парастос за страдале српске и црногорске војнике и цивиле у Првом свјетском рату, најављено је из Министарства рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске.
У 10.45 часова предвиђен је свечани дефиле окупљених од Трга Крајине до споменика бану Милосављевићу, гдје ће у 11.00 часова бити положени вијенци и цвијеће.
Обраћање званичника предвиђено је у 11.15 часова у порти Храма Христа Спаситеља, гдје ће бити одржан и умјетнички програм.
Организатори овог историјског догађаја од републичког значаја су Одбор за његовање традиције ослободилачких ратова Владе Републике Српске и Одбор за неговање традиције ослободилачких ратова Владе Србије.
Улазак српске војске у Бањалуку 1918. године представља велики историјски догађај који је означио слободу за српски народ са ових простора након вишевјековног ропства под Турцима, те од 1878. године под Аустро-угарском.
Након херојске борбе и пробоја Солунског фронта 15. септембра 1918. године, српска војска је за 45 дана ослободила Београд, а у Бањалуку је ушла 21. новембра 1918. године.
У Првом свјетском рату погинуло је око 1,3 милиона Срба, готово трећина становништва тадашње Србије
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