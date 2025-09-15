Logo
Large banner

Велики број грађана Бањалуке одао почаст Чарлију Кирку

15.09.2025

20:55

Коментари:

0
Велики број грађана Бањалуке одао почаст Чарлију Кирку
Фото: Борислав Здриња

У Бањалуци су се вечерас окупили грађани уз подршку институција како би одали пошту убијеном конзервативном активисти Чарлију Кирку.

Свијеће су прислужили српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Радован Ковачевић, политиколог Војислав Савић, предсједник Балканског друштва народа Марио Ћумуровић, савјетник предсједника Републике Српске Марко Ромић, народни посланици Срђан Мазалица и Владо Ђајић, предсједник Скупштине града Бањалука Љубо Нинковић.

đorđa-meloni-29082025

Свијет

Мелони оштро "љевичарским" екстремистима: Имамо ли блаже казне за оне који убијају политичаре на "десници"?

Кирк, један од кључних савезника америчког предсједника Доналда Трампа, убијен је док је говорио на масовном догађају на Универзитету "Јута Вели" 10. септембра. Иза њега су остали супруга и двоје дјеце.

Кирк је, између осталог, био гласни противник контроле оружја, ЛГБТ права, абортуса и помоћи Украјини.

Подијели:

Тагови:

Чарли Кирк

Бањалука

Коментари (0)
Large banner
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

32

Један јако чудан Гинисов рекорд

21

22

Огласио се МУП о убиству код Обреновца: Срђану одређен притвор, ево шта му се ставља на терет

21

17

Ковачевић: Српска показује солидарност са америчким народом

21

16

Централне вијести - 15.9.2025.

21

14

Срушен дрон над резиденцијом предсједника Пољске у Варшави

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner