Велики број грађана Бањалуке одао почаст Чарлију Кирку

15.09.2025
20:55
Коментари:0
У Бањалуци су се вечерас окупили грађани уз подршку институција како би одали пошту убијеном конзервативном активисти Чарлију Кирку.
Свијеће су прислужили српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Радован Ковачевић, политиколог Војислав Савић, предсједник Балканског друштва народа Марио Ћумуровић, савјетник предсједника Републике Српске Марко Ромић, народни посланици Срђан Мазалица и Владо Ђајић, предсједник Скупштине града Бањалука Љубо Нинковић.
Кирк, један од кључних савезника америчког предсједника Доналда Трампа, убијен је док је говорио на масовном догађају на Универзитету "Јута Вели" 10. септембра. Иза њега су остали супруга и двоје дјеце.
Кирк је, између осталог, био гласни противник контроле оружја, ЛГБТ права, абортуса и помоћи Украјини.
