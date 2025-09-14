Logo
Large banner

Пијан насрнуо на малољетницу, хтио да је пољуби

Извор:

Индекс

14.09.2025

14:11

Коментари:

0
Пијан насрнуо на малољетницу, хтио да је пољуби
Фото: Pixabay

Тридесетчетворогодишњи држављанин Индије осуђен је на три мјесеца безусловног затвора због полног узнемиравања дванаестогодишње дјевојчице на плажи Коловаре у Задру.

Под дејством алкохола, пришао је дјевојчици, ухватио је за руку и питао смије ли је пољубити и загрлити, као и да му да број телефона и профиле на друштвеним мрежама. Дјевојчица је успјела да побјегне и позове полицију.

dzejla ramovic instagram

Сцена

Џејла Рамовић жртва превараната, послала молбу фановима

На суду је тврдио да није знао колико има година и да је мислио да је одрасла, али му судија није повјеровао. У пресуди је наведено да његово понашање недвојбено има полну конотацију и прелази сваку границу односа одраслих према дјеци, пише Индекс.

Подијели:

Тагови:

osuđen pedofil

Хрватска

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Џејла Рамовић жртва превараната, послала молбу фановима

Сцена

Џејла Рамовић жртва превараната, послала молбу фановима

1 д

0
Када нам се враћа температура од 30 степени

Друштво

Када нам се враћа температура од 30 степени

1 д

0
Полицијо, браво: Возачу који је исмијавао казну због дивљања одузет ауто

Хроника

Полицијо, браво: Возачу који је исмијавао казну због дивљања одузет ауто

1 д

0
Пијан разбио главу брату стакленом флашом

Хроника

Пијан разбио главу брату стакленом флашом

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

10

На сваком телефону су милиони клица, ево шта треба урадити

17

05

Василије Аџић је дао такву голчину да се Серија А огласила

17

04

Храбри полицајац спасио живот беби!

16

54

Ђоковић: Биће тужно и емотивно кад напустим тенис

16

49

ФБИ: Пронађен кључни доказ у случају убиства Чарлија Кирка!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner