Каран: Будућност Српске се пише у образовним институцијама

"Желимо вратити образовању мјесто које заслужује, а то је лидерско мјесто у развоју нашег друштва. Желимо вратити повјерење у наше образовање, које је озбиљно пољуљано глобалистичким тежњама и константним планираним медијским и политичким нападима одређених домаћих и страних актера који имају за циљ да угуше национални идентитет овог народа", рекао је Каран.

Он је указао и на значајна улагања Владе и ресорног министарства, у износу од 33 милиона КМ, у Универзитет у Источном Сарајеву.

"За куповину, реконструкцију и опремање Ректората и Музичке академије издвојили смо близу 14 милиона КМ, за доградњу Факултета физичког васпитања и спорта близу 10 милиона, док смо за куповину, реконструкцију и опремање Студентског центра Лукавица издвојили девет милиона КМ", навео је Каран.

Он је нагласио да је ресорно министарство припремило измјене и допуне Закона о високом образовању, истакавши да ће на томе радити са представницима Универзитета, односно професорима и студентима.

"Измјене имају за циљ да осигурају квалитет наставног и научноистраживачког процеса, квалитет наставног особља, гарантују заштиту права студената и омогуће још већу аутономију Универзитета да, у оквирима своје д‌јелатности, несметано и независно ради оно што је његова примарна обавеза и одговорност - производи знање", рекао је Каран.

Он је истакао да је у протеклом периоду побољшан материјални положај професора и асистената, истакавши да је плата ванредног професора од 2018. године увећана за 56 одсто, те да сада износи 2.809 КМ, као и да плата вишег асистента износи 2.131 КМ што је увећање од 64 одсто у односу на 2018. годину.

Каран је навео да ће нови, управо објављени, Посебни колективни уговор за запослене у области високог образовања и студентског стандарда допринијети бољем положају запослених, те додао да ће Влада и ресорно министарство наставити са улагањима у високо образовање.

"Неке од наредних инвестиција су и изградња симулационог и административног центра Медицинског факултета у Фочи чија је укупна вриједност 6,8 милиона КМ, за шта ће Влада Републике Српске издвојити 4,8 милиона. Ту је и реконструкција зграде Правног факултета у Палама укупне вриједности 700.000 КМ", рекао је Каран.

Он је навео да ће бити инвестирано и у уређење ентеријера концертне дворане за потребе Ректората и Музичке академије, гд‌је је вриједност пројекта 3,7 милиона КМ, као и у адаптацију простора Института историјских наука у вриједности 150.000 КМ.

Каран је истакао да се будућност Републике Српске не пише у канцеларијама Владе већ у образовним институцијама.

"Будућност Републике Српске пише се овд‌је - у учионицама, лабораторијама, библиотекама. Пише се у рукама професора и у мислима студената. Пише се у знању које стварамо и у генерацијама које одгајамо. Универзитет у Источном Сарајеву је доказ да имамо снагу да стварамо и чувамо знање. Зато нека овај дан буде подсјетник да смо сви ми - професори и студенти, истраживачи и доносиоци одлука - чувари ових вриједности", закључио је Каран.