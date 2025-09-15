Logo
Large banner

Палата Републике у бојама застава Републике Српске и Србије

15.09.2025

20:21

Коментари:

0
Палата Републике у бојама застава Републике Српске и Србије
Фото: СРНА

Палата Републике у Бањалуци вечерас 15. септембра је обасјана бојама застава Републике Српске и Србије, поводом Дана српског јединства, слободе и националне заставе.

Дан српског јединства, слободе и националне заставе државни је празник који се 15. септембра празнује у Републици Српској и Србији, а симболично је установљен на дан када се обиљежава пробој Солунског фронта. Празнује се од 2020. године.

Испред Палате Републике у Бањалуци данас је, поводом Дана српског јединства, слободе и националне заставе развијена српска тробојка дуга 120 метара, у присуству Милорада Додика, којем је ЦИК БиХ одузела мандат предсједника Републике Српске и бројних министара у Влади Републике Српске, преноси Срна.

Подијели:

Тагови:

Palata Republike

Република Српска

Србија

Коментари (0)
Large banner
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

32

Један јако чудан Гинисов рекорд

21

22

Огласио се МУП о убиству код Обреновца: Срђану одређен притвор, ево шта му се ставља на терет

21

17

Ковачевић: Српска показује солидарност са америчким народом

21

16

Централне вијести - 15.9.2025.

21

14

Срушен дрон над резиденцијом предсједника Пољске у Варшави

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner