Палата Републике у бојама застава Републике Српске и Србије

15.09.2025
20:21
Коментари:0
Палата Републике у Бањалуци вечерас 15. септембра је обасјана бојама застава Републике Српске и Србије, поводом Дана српског јединства, слободе и националне заставе.
Дан српског јединства, слободе и националне заставе државни је празник који се 15. септембра празнује у Републици Српској и Србији, а симболично је установљен на дан када се обиљежава пробој Солунског фронта. Празнује се од 2020. године.
Испред Палате Републике у Бањалуци данас је, поводом Дана српског јединства, слободе и националне заставе развијена српска тробојка дуга 120 метара, у присуству Милорада Додика, којем је ЦИК БиХ одузела мандат предсједника Републике Српске и бројних министара у Влади Републике Српске, преноси Срна.
Најновије
Најчитаније
21
32
21
22
21
17
21
16
21
14
Тренутно на програму