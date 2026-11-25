Аутор:АТВ редакција
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Удружење Срба из БиХ, са сједиштем у Београду, безрезервно је подржало већинску одлуку српског народа у Републици Српској да за кандидата за премијера предложи Игора Додика.
"Овај патриотски чин неприкосновено бранимо и свима онима који се мешају у одлуке Срба који живе у Републици Српској поручујемо да препусте времену оцене будућег рада премијера и његове владе", наведено је у саопштењу Удружења.
У саопштењу се наглашава да мандатар Додик заслужује шансу и да злонамјерне и тенденциозне изјаве у овом тренутку свакако штете Србима и њиховом опстанку у БиХ.
Предсједник Републике Српске Саво Минић предложио је Игора Додика за мандатара 22. новембра, преноси Срна.
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