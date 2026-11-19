Аутор:АТВ редакција
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Нови предсједник Народне скупштине Србије Александар Чупић показао је да нема толеранције за кршење Пословника те је већ изрекао казне.
Међу кажњенима су шефови посланичких група и из Студентске листе и листе "Александар Вучић - Србија побеђује.
Јово Бакић, шеф групе "Студентска листа" добио је опомену, баш као и Александар Вучић, шеф групе "Србија побеђује".
Чупић је најприје упозорио Бакића да се врати на тему, а затим му изрекао и опомену.
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Први човјек парламента је претходно изрекао опомену и посланику Александру Вучићу због непридржавања дневног реда.
Након изрицања опомене, посланици посланичке групе "Александар Вучић - Србија побеђује" устали су из клупа.
На позив Вучића посланици су се вратили на своја мјеста.
Посланик се за опомену кажњава одузимањем 10 одсто плате.
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За двије опомене кажњава се са 20 одсто, а за трећу му се изриче мјера удаљења са сједнице, као и казна одузимања 50 одсто од плате.
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