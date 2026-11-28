Аутор:АТВ редакција
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Партнерка Андрије Филића (23) из Велике Плане, који је у сриједу страдао од струјног удара, шест година након убиства брата Стефана (18), огласила се послије тешке трагедије и поделила бол кроз коју пролази.
Несрећни младић сахрањен је јуче у Старом селу, а његова трудна партнерка опростила се од њега на друштвеној мрежи Фејсбук болним ријечима.
"Прерано си отишао, љубави моја, анђеле наш... Срце пуца од бола што ниси дочекао да нашу бебу узмеш у наручје, да је загрлиш и пољубиш. Обећавам ти да ће знати каквог је оца имала и колико си је волио и прије него што је дошла на овај свијет. Чувај нас одозго, душо наша, док се поново не сретнемо", написала је на Фејсбуку неутјешна Т.Т.
Испод њене објаве написано је више од 1.000 коментара пријатеља, познаника и рођака који су покушавали да ожалошћеној трудници пруже ријечи утјехе.
Србија
Проглашен Дан жалости због смрти Андрије Филића
Јуче је цијела Велика Плана плакала за прерано преминулим Андријом, а Општинско вијеће општине Велика Плана јуче је прогласило Дан жалости на територији ове општине.
Подсјетимо, Андрија је, према доступним информацијама, страдао од струјног удара наочиглед свог оца. Његова изненадна смрт оставила је породицу у огромном болу, а трагедија је посебно болна јер је Андрија млађи брат Стефана Филића, младића чије је убиство прије шест година потресло Србију.
Како је писано, тог кобног 2. фебруара 2020. године Стефан Филић је преминуо након што је брутално претучен испред дискотеке “Бродолом”, где је претходно био са својим млађим братом Андријом и његовим другом.
Србија
Млађи брат свирепо убијеног Стефана Филића настрадао у језивој несрећи
Трагедија се догодила око четири сата ујутру. Тројица младића насрнула су на Андријиног друга, а када је Стефан видио шта се догађа, без размишљања је стао између нападача и дјечака које су тукли. Покушавао је да смири ситуацију и спријечи сукоб, али су се насилници тада устремили на њега. Брутално су га претукли, а кобан је био ударац ногом у главу док је лежао на земљи.
Стефан је задобио тешке повреде главе и оштећење централног нервног система. Љекари су се борили за његов живот, али је, након готово 30 сати проведених у коми, преминуо.
За учешће у овом догађају правоснажно су осуђена тројица младића из Велике Плане. Никола Бојовић је осуђен на 15 година затвора због тешког убиства након што му је Апелациони суд смањио првобитну казну. Љекари судске медицине, подсјетимо, тврдили су на суђењу да је управо шут у главу од стране Николе Бојовића и то док је Стефан непомично лежао био смртоносан.
Митар Пандуревић је осуђен на 3 године затвора, након што му је кривично дјело преквалификовано са тешког убиства на учествовање у тучи. Предраг Стоиљковић је осуђен на 2 године и 8 мјесеци затвора због насилничког понашања. Стојиљковић је иначе био у бјекству и ухапшен је по међународној потјерници у Њемачкој у октобру 2025. године. Изручен је Србији и упућен на издржавање казне у КПЗ Падинска скела у новембру 2025. године, преноси Курир.
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