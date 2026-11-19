Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Русије Владимир Путин обратио се медијима након трилатералног састанка са кинеским и америчким лидерима, Си Ђинпингом и Доналдом Трампом.
Путин је свој састанак са Си Ђинпингом и Трампом назвао страницом у историји дипломатије. Руски предсједник је напоменуо да би желио да се такви трилатерални састанци наставе.
Руски лидер је рекао да су на трилатералном самиту у Шенџену разматрана питања безбједности „у најширем смислу“ и недопустивости ширења оружја за масовно уништење. Међу покренутим темама, навео је неширење нуклеарног оружја и слободу пловидбе.
„Дискусија је била отворена и слободна“, истакао је руски лидер. Према његовим ријечима, она је створила услове за даље дискусије, рекао је Путин.
„Када сте ви, представници штампе и ваше колеге били у сали, након званичних говора, почела је слободна дискусија, слободна размјена мишљења о одређеним питањима. То је, можда, био најзанимљивији дио“, оцијенио је руски лидер.
Руски предсједник је примијетио да је то на њега оставило веома позитиван утисак.
На питање новинара шта ће бити даље, након овог састанка, рекао је да то „само Бог зна“.
„Имајући у виду да су наше земље сталне чланице СБ УН, наравно, говорили смо о могућој реформи и увећању потенцијала УН. Сви признајемо да је то неопходно“, поручио је Путин.
Он се осврнуо и на тему Украјине, подсјетивши да је Русија осам година покушавала да ријеши кризу, а да је током свих тих година Кијев изводио војне операције – „у суштини је почео рат на југоистоку Украјине“.
„Нисмо ми почели рат, ми покушавамо да га завршимо“, подвукао је Путин.
Руски лидер је подсјетио да је Русија тек након што су у Кијеву изјавили да неће да се придржавају споразума признала нове републике, Доњецку и Луганску. Како је подсјетио, становништво тих територија је, у потпуности у складу са међународним правом, изразило независност.
„Можда и они схвате да је боље прихватити компромисе“, рекао је Путин, напоменувши да у Кијеву не желе мир јер ће то значити да ће морати да одрже изборе.
Русија тежи дугорочном и одрживом миру у Украјини, подвукао је Путин.
Како је напоменуо, најважније је да предсједник Трамп искрено тежи разрјешењу конфликата, укључујући и украјински, подвукао је Путин. Он је истакао да би Русија жељела да се одређена питања рјешавају брже, али има у виду реално стање ствари.
Предсједник је нагласио да је трилатерални састанак био успјешан. Назвао је формат успјешним, али није искључио могућност да се неке одлуке донесу у другим форматима.
У Шенџену је данас одржан први трилатерални сусрет лидера Русије, САД и Кине у историји.
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