Evropski odbor za zaštitu podataka (EDPB) predložio je uvođenje tehnologije koja bi omogućila da vaš telefon dobije upozorenje kada neko u neposrednoj blizini snima pametnim naočarima. Predlog je dio šire inicijative evropskih regulatora za sprečavanje tajnog snimanja ljudi bez njihovog pristanka.

Za razliku od mobilnih telefona, kod pametnih naočara često je teško primjetiti da je kamera uključena. Regulatori zato predlažu uvođenje blutut signala, jačih svjetlosnih indikatora i zvučnih upozorenja tokom snimanja.

Pojedine evropske države već pripremaju mnogo strože mjere. Norveška planira privremenu zabranu korišćenja pametnih naočara na određenim javnim mjestima, među kojima su parkovi, plaže, muzeji, tržni centri i škole.

Holandska agencija za zaštitu podataka otišla je toliko daleko da je 19. novembra preporučila građanima da ne kupuju ove uređaje, navodeći rizike po privatnost i bezbjednost korisnika i prolaznika, prenosi telegraf.

Meta, koja drži 84 odsto globalnih isporuka pametnih naočara, već je izmenila softver svojih Rej-Ban modela druge generacije. Kamera se automatski deaktivira ako korisnik prekrije ili modifikuje indikator snimanja, dok njegovo fizičko uklanjanje trajno onesposobljava kameru, prenosi IEEE Spektrum.

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Evropski regulatori žele i automatsko zamućivanje lica prolaznika, ograničavanje neprekidnog snimanja i prenosa uživo, kao i obradu osjetljivih podataka direktno na naočarima umjesto na udaljenim serverima.

U Njemačkoj je organizacija HateAid podnijela krivičnu prijavu protiv kompanija Meta, Rej-Ban, Oakley i nekoliko trgovaca, pozivajući se na zakon koji zabranjuje prodaju uređaja namenjenih prikrivenom snimanju.