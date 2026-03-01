Logo
Pravo iznenađenje: Srbija "skočila" na kladionicama za Evroviziju 2026

Izvor:

Blic

01.03.2026

13:23

Група Лавина представља Србију на Евровизији 2026.
Foto: TANJUG/ ANA PAUNKOVIĆ

Pobjednička numera "Kraj mene" donijela je Srbiji skok na kladionicama, što ukazuje na sve veće interesovanje za srpskog predstavnika na predstojećem takmičenju u Beču. Da li "Lavina" ima potencijal da iznenadi Evropu?

Evrovizija nije samo muzičko takmičenje, već i prilika za promociju zemlje na globalnoj sceni. Skok Srbije sa 21. na 19. mjesto na kladionicama pokazuje da publika širom Evrope prepoznaje kvalitet i energiju grupe "Lavina". Iako su favoriti poput Finske, Grčke i Danske i dalje na vrhu, ovaj pomak daje nadu da bi Srbija mogla ostvariti zapažen rezultat.

Ko su članovi grupe "Lavina"

Grupa "Lavina" dolazi iz Niša i postoji od 2020. godine. Njihov debitantski album "Odyssey" iz 2022. godine donio im je prepoznatljivost, a pjesme na engleskom jeziku otvorile su im vrata ka međunarodnoj publici. Bend predvodi Luka Aranđelović, a članovi su Pavle Samardžić, Andrija Cvetanović, Nikola Petrović, Pavle Aranđelović i Bojan Ilić. Njihovi energični nastupi i muzička raznovrsnost izdvajaju ih na domaćoj sceni.

Srbija

Čuvajte se: Prevaranti uvjeravaju ljude da su "žrtve prokletstva"

"Presrećni smo zbog pobjede i prilike da predstavljamo Srbiju na Evroviziji. "Kraj mene" je pjesma u koju smo uložili mnogo emocija i truda, i nadamo se da će publika širom Evrope to prepoznati", izjavio je frontmen benda.

Iako je Srbija trenutno na 19. mestu na kladionicama, istorija Evrovizije pokazuje da plasman na listama nije presudan. Snažan nastup i autentičnost često mogu promeniti tok takmičenja.

"Lavina" ima priliku da svojim energičnim stilom i harizmom ostavi upečatljiv utisak i možda iznenadi favorite.

Evrovizija 2026. održaće se u Beču, a do tada "Lavina" ima zadatak da dodatno promoviše svoju pjesmu i pripremi nastup koji će osvojiti srca publike i žirija, prenosi Blic.

Srbija

Evrovizija

