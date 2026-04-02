Preminula doktorka heroina Tamara Lazić

Od kada je objelodanila da boluje, četiri godine svi smo redovno pratili novosti u vezi sa njenim zdravstvenim stanjem i iz petnih žila navijali da će se iz svake nove video objave začuti - "zdrava sam, raka više nema".

Bilo je velikih nadanja i ohrabrujućih prognoza, potom gorkih razočaranja i teških dijagnoza i na kraju je i poslednja vest stigla kao takva - teška i crna.

Ime i prezime Tamara Lazić Strugar izazivalo je divljenje u ljudima. Prvo nas je opčinila lepotom, porodičnom harmonijom i dostignućima u oblasti medicine, a onda smo zajedno sa njom, kao bezrezervna podrška, otpočeli neizvjesnu i iscrpljujuću borbu sa rakom debelog crijeva u četvrtom stadijumu.

Ona je bila optimistična, imala je snažnu vjeru u izlječenje, a sin Luka, ćerka Mija i suprug Džon bili su njen su razlog i snaga da svakodnevno ustaje i živi uprkos svakoj dijagnozi.

Doktorka Tamara Lazić Strugar se kao tinejdžerka iz Beograda otisnula u Njujork, gdje je završila medicinu na prestižnom Univerzitetu Jejl kao najuspješniji student u generaciji.

Usavršavala se u Španiji, Italiji, Čileu i Roud Ajlendu, postala jedan od najcjenjenijih doktora u svijetu, udala za "zabranjenu ljubav" iz studentskih dana, rodila i uspjela da 'zaseni' vrlo uspješne roditelje - oca, čuvenog jugoslovenskog fotografa Jadrana Lazića, i majku, pravnicu Vesnu Lazić.

I kada se činilo da je zaslužena apsolutna sreća dostignuta, na redovnom pregledu sačekala ju je vijest koja joj je potpuno promijenila život.

Krv u stolici kao alarmantni simptom

"Godinu dana prije nego što sam primijetila krv u stolici imala sam uredan nalaz kolonoskopije koji nije pokazivao nikakve polipe. Moja jedina slabost bila je standardno osjetljiv stomak, kao i činjenica, koju sam tek kasnije razumjela na pravi način, da sam se u tom period osjećala izuzetno umorno", ispričala je jednom prilikom i dodala:

"Sjećam se da je prvo što sam izgovorila doktorki, gastroenterologu kod koje sam otišla zbog krvarenja, bilo - molim vas, recite mi da ovo nije rak. Ona me je u čudu pogledala i smirivala me činjenicom da sam prije samo godinu dana imala uredan nalaz bez ikakvih vidljivih poremećaja i da je možda u pitanju neka druga, autoimuna bolest crijeva".

"Međutim, ja sam kao ljekar znala šta znači krv u stolici i zahtijevala sam novu kolonoskopiju na kojoj je pronađen tumor", pričala je doktorka Tamara.

Na promocije njene knjige "Kožodovštine" je tada otkrila aktuelne detalje u vezi sa zdravstvenim stanjem. Sa pomiješanim osjećanjima ushićenja i bojazni saopštila je da je pronađen donor za transplantaciju jetre, gdje je rak metastazirao - ali samo u slučaju ako PET sken ne pokaže metastaze i na drugim organima. Nažalost, to se desilo.

"Imam nove dvije sitne lezije u plućima, ali ne zna se još da li su metastaze. Ako jesu, onda transplantacija nije više opcija. Lezije su suviše male za biopsiju, tako da ćemo ih vjerovatno pratiti. U međuvremenu smo u potrazi za najboljom sljedećom opcijom hemioterapije. Naravno, uz sve to, bavim se zdravom ishranom, akupunkturom, suplementima i raznim ostalim alternativnim kombinacijama. Dajem sve od sebe", tada je ispričala dr Tamara Lazić i dodala:

"Probala sam sve što na ovom svijetu postoji. Išla sam u Njemačku, još primam njihovu vakcinu i terapiju. Konsultovala sam se sa velikim brojem ljekara i opšti zaključak je da ne postoje šanse za izlječenjem jetre, te da je jedina i najbolja opcija transplantacija. Donora sam, izgleda, našla, to mi još nisu definitivno potvrdili, ali su njoj rekli da će je uskoro prezentovati cijelom komitetu i konzilijumu", govorila je tada:

"U trenutku kada sam shvatila da mi je to jedina opcija da budem ovdje dovoljno dugo, nikako još godinu dana, budući da imam dvoje djece, samo sam ostavila strah po strani i rekla - idemo dalje, korak po korak, šta mora da se uradi, mora. Djeca se odlično drže, oni su moj najveći lijek. Teško im je, ali guraju", priznala je tada.

Ljubav sa Džonom bila je filmska

U Tamarinom životu ništa nije bilo obično, pa ni početak ljubavi sa suprugom profesorom i doktorom Džonom Strugarom, koji je ugledni neurohirurg u Njujorku.

"Upoznali smo se na Jejlu, on je već bio načelnik hirurgije kičme, a ja student medicine. Nešto kao u seriji 'Uvod u anatomiju'. Dekan je pričao sa njim, pričao je sa mnom, rekli su nam da to nije dozvoljeno, da ne mogu da nam zabrane, tako da smo u početku nezvanično bili u vezi. Svi su znali, ali nismo se eksponirali javno dok nisam završila medicinu", rekla je ona i nastavila:

"Kad smo se vjenčali i kad smo dobili djecu slala sam fotografije dekanu kako bih mu predočila da zna da priče kao što je naša nekad i uspiju. Tom prilikom mi je otkrila da je oduvijek navijala za nas, ali da zbog posla nije mogla da nam pokaže i pruži podršku. Džon je moja stijena i najveća podrška u svemu kroz šta prolazim. Bez njega i djece ne bih uspjela", poručila je tada dr Tamara.

(Mondo)