Нове информације о стању тешко повријеђеног полицајца код Кључа

Извор:

АТВ

02.04.2026 12:49

Нове информације о стању тешко повријеђеног полицајца код Кључа
Фото: АТВ

Полицијски службеник МУП-а Републике Српске, који је повријеђен у саобраћајној несрећи код Кључа, није више на механичкој вентилацији, свјестан је, али су и даље прогнозе преурањене, саопштено је из Универзитетског клиничког центра (УКЦ) Републике Српске.

Пацијент је хоспитализован у Клиници за анестезију и интензивно лијечење и у бољем стању него претходних дана.

У саобраћајној несрећи која се догодила 30. марта на магистралном путу Босански Петровац - Кључ, у насељу Ланиште, припадник Полицијске станице Рибник Милан Папак (27) је погинуо, док је Никола Грубор тешко повријеђен и хоспитализован на УКЦ-у, преноси Српскаинфо.

Тагови :

Саобраћајна несрећа

Погинуо полицајац код Кључа

МУП Републике Српске

УКЦ Републике Српске

