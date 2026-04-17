Logo
Large banner

Bitno: Estetski zahvati

Izvor:

ATV

17.04.2026 15:10
Битно: Естетски захвати
Foto: atv

'Bitno' večeras u 21 čas i 9 minuta o estetskim zahvatima.

Je li jeftinija usluga skuplja greška?

Iza jedne odluke kriju se doživotne posljedice.

Iza tretmana su i priče žrtava.

Provjeravate li ko izvodi zahvat i šta vam se aplicira?

Za Bitno govore: Matea Rogić, žrtva estetske operacije, Vesna Benić, žrtva estetske operacije, dr Nikola Baroš, specijalista plastično-rekonstruktivne i estetske hirurgije, dr Zvjezdana Zečević, plastični i rekonstruktivni hirurg, dr Jelena Krčum, predsjednik Udruženja doktora estetske medicine, UDEM.

Format 'Bitno' otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.

Emisiju 'Bitno' uređuje i vodi Vesna Azić.

'Bitno' od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Vesna Azić

Bitno

ATV

Large banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

43

Melina Džinović okrenula glavu kad je vidjela sina: U neprijatan susret uskočila Brena

15

41

Dodik: Do juna zakonska rješenja o trinaestoj plati i podsticaj u privredi

15

31

Iran upravo objavio: Hormuški moreuz je otvoren

15

30

Uhapšen osumnjičeni za postavljanje bombe ispod auta

15

28

Uvedena nova riječ za vruć dan

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner