Bitno: Estetski zahvati

Izvor:
ATV
'Bitno' večeras u 21 čas i 9 minuta o estetskim zahvatima.
Je li jeftinija usluga skuplja greška?
Iza jedne odluke kriju se doživotne posljedice.
Iza tretmana su i priče žrtava.
Provjeravate li ko izvodi zahvat i šta vam se aplicira?
Za Bitno govore: Matea Rogić, žrtva estetske operacije, Vesna Benić, žrtva estetske operacije, dr Nikola Baroš, specijalista plastično-rekonstruktivne i estetske hirurgije, dr Zvjezdana Zečević, plastični i rekonstruktivni hirurg, dr Jelena Krčum, predsjednik Udruženja doktora estetske medicine, UDEM.
Format 'Bitno' otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.
Emisiju 'Bitno' uređuje i vodi Vesna Azić.
'Bitno' od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
