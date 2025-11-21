BIZNIS KLUB: Najaktuelnije biznis teme

Izvor:
ATV
21.11.2025
12:36
U novom izdanju emisije 'Biznis klub' pričamo o digitalnom novcu i gotovini.
Istražujemo koliko je Republika Srpska primamljiva investitorima.
Razgovaramo sa Dragosalvom Kabićem, direktorom 'Vodovod' Prijedor.
Svake subote donosimo najvažnije informacije iz svijeta ekonomije, privrede i biznisa – relevantne aktuelnosti, ekonomska kretanja, trendovi na globalnom nivou, istražujemo rast i razvoj ekonomije u Srpskoj. Otkrivamo uspješne preduzetnike i njihova iskustva u poslovanju, afirmišemo one koji su tek na početku razvoja poslovnih ideja. Donosimo informacije sa berze i tržišta zlata, te poseban osvrt na regionalne ekonomske forume, i riječ stručnjaka.
Emisiju uređuje i vodi Marijana Iveljić.
'Biznis klub' subotom u 18 časova i 20 minuta.
