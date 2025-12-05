Regionalni samit trgovine 2025: Povezivanje regiona i ideje za budućnost

Regionalni samit trgovine 2025 održan u oktobru, Banjaluku je pretvorio u mjesto susreta lidera iz trgovine, mjesto razgovora o najvažnijim regionalnim i svjetskim temama iz oblasti trgovine, novih ideja, partnerstava i priča koje će tek ispisati svoje redove.

Od povezivanja regiona, preko jedinstvenih priča lidera, ženskog pečata u svijetu trgovine, uticaja moderne tehnologije i vještačke inteligencije, načina na koje zarađujemo, štedimo i investiramo, pa sve do najuspješnijih trgovačkih lanaca i njihovih brendova, te auteničnih projekata i proizvoda – sve je ovo stalo u dva dana susreta u KC 'Banski dvor' u Banjaluci.

U našem programu donosimo izbor inspirativnih panela i ekskluzivnih predavanja sa Regionalnog samita trgovine 2025, čiji smo, s velikim zadovoljstvom, bili generalni medijski sponzor.

Ove subote u 23 časa donosimo panel 'Inspirativne priče - uspješni lideri iz trgovine i industrije' na kojem su svoje priče podijelili Zdravko Mamić (hrvatski sportski menadžer, bivši šef FK ‘Dinamo’,) Slaven Ristić (generalni direktor i suvlasnik TRB) i Sandra Đukanović (vlasnica kompanije Vendom).