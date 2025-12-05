Logo
Large banner

Regionalni samit trgovine 2025: Povezivanje regiona i ideje za budućnost

Izvor:

ATV

05.12.2025

17:25

Регионални самит трговине 2025: Повезивање региона и идеје за будућност

Regionalni samit trgovine 2025 održan u oktobru, Banjaluku je pretvorio u mjesto susreta lidera iz trgovine, mjesto razgovora o najvažnijim regionalnim i svjetskim temama iz oblasti trgovine, novih ideja, partnerstava i priča koje će tek ispisati svoje redove.

Od povezivanja regiona, preko jedinstvenih priča lidera, ženskog pečata u svijetu trgovine, uticaja moderne tehnologije i vještačke inteligencije, načina na koje zarađujemo, štedimo i investiramo, pa sve do najuspješnijih trgovačkih lanaca i njihovih brendova, te auteničnih projekata i proizvoda – sve je ovo stalo u dva dana susreta u KC 'Banski dvor' u Banjaluci.

U našem programu donosimo izbor inspirativnih panela i ekskluzivnih predavanja sa Regionalnog samita trgovine 2025, čiji smo, s velikim zadovoljstvom, bili generalni medijski sponzor.

Ove subote u 23 časa donosimo panel 'Inspirativne priče - uspješni lideri iz trgovine i industrije' na kojem su svoje priče podijelili Zdravko Mamić (hrvatski sportski menadžer, bivši šef FK ‘Dinamo’,) Slaven Ristić (generalni direktor i suvlasnik TRB) i Sandra Đukanović (vlasnica kompanije Vendom).

Podijeli:

Tagovi:

ATV

Regionalni samit trgovine 2025

Large banner

Više iz rubrike

Бизнис клуб: Нацрт буџета за 2026. годину

Emisije

Biznis klub: Nacrt budžeta za 2026. godinu

58 min

0
Битно: Заштита домаће производње

Emisije

Bitno: Zaštita domaće proizvodnje

7 h

0
Битно: О састанку Управног одбора Савјета за провођење мира

Emisije

Bitno: O sastanku Upravnog odbora Savjeta za provođenje mira

23 h

0
нови визуал народ прича

Emisije

Narod priča: Brod

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

06

Direktoru aerodroma u Sarajevu izrečena mjera zabrane obavljanja funkcije

17

49

Zoran Jotić Jotka izlazi iz pritvora

17

40

Pranjić traži hitnu reakciju međunarodnih i nadležnih tijela u BiH zbog Heleza

17

34

Tragedija na Vračaru: U stomatološkoj ordinaciji preminula žena

17

30

Vesna Zmijanac krenula kući iz Urgentnog, pa se vratila u bolnicu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner