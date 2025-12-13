Logo
U miks zoni sa Jovanom: Najbolje od druge sezone

ATV

13.12.2025

17:32

Нови идент
Foto: ATV

Nakon uzbudljivog putovanja kroz omladinski sport stigli smo do kraja druge sezone inspirativnog serijala 'U miks zoni sa Jovanom'.

Sada je vrijeme da zajedno sa našom Jovanom Miljenović prošetamo kroz najbolje trenutke druge sezone. Ponovo ćemo se prisjetiti najzanimljivijih priča, inspirativnih mladih sportista, emotivnih razgovora i pobjeda koje su obilježile start našeg sportskog putovanja.

Autorski serijal Jovane Miljenović, urednika i voditelja u sportskoj redakciji, donosi zanimljive i poučne priče mladih sportista, mnogo dobre zabave, igara i pravog sportskog duha.

'U miks zoni sa Jovanom' – ponedjeljak u 20 časova i 10 minuta.

ATV

U miks zoni sa Jovanom

Jovana Miljenović

