Počela nova sezona popularne sekcije "MIO MONDO KUP"

Dana 25.09.2026. godine, "Mio Mondo" edukativni centar Banja Luka, namijenjen djeci uzrasta od 5 do 13 godina, započeo je novu sezonu popularne sekcije "MIO MONDO KUP", takmičenja koje prati školski kalendar i tokom godine donosi niz logičkih, motoričkih i psihofizičkih izazova.

Aktivnosti centra nastavile su da se održavaju u JU OŠ „Sveti Sava" Lauš, Banja Luka, gdje djeca kroz raznovrsne edukativne, kreativne i zabavne sadržaje uče, druže se i razvijaju svoje sposobnosti.

Djeca, podijeljena u crveni i crni tim, kroz različite poligone i zadatke osvajaju bodove, a istovremeno razvijaju koncentraciju, spretnost, snalažljivost, samopouzdanje, komunikaciju i timski duh.

Upravo ovaj način rada, kroz pobjede i poraze, pokazao se kao odličan model za razvoj djece. Ona uče da se raduju uspjehu, prihvate poraz, pokušaju ponovo, podrže svoje saigrače i shvate da je trud važan dio svakog rezultata.

Posebnu vrijednost MIO MONDO KUP-a daje i to što ova sekcija podržava sve ostale edukativne aktivnosti Centra. Djeca znaju da ih, uz učenje i razvoj novih vještina, očekuju i zabavni izazovi kojima se raduju i koje sa nestrpljenjem iščekuju. Na taj način se učenje, igra i druženje prirodno povezuju u jednu cjelinu.

Mio Mondo Kup Ustupljena fotografija

"Uz ovakav trud, posvećenost i organizaciju, želimo da djeci ne pružimo samo kvalitetno provedeno vrijeme, već da stvaramo uspomene koje će pamtiti cijeli život. Posebno nam je važno da svako dijete osjeti da iza njega stoji organizacija koja ga prati, bodri i pruža mu podršku da raste, razvija se i vjeruje u sebe. Upravo to je suština "Mio Mondo" edukativnog centra – da kroz igru, učenje, druženje, pobjede i poraze zajedno rastemo i dolazimo do cilja", izjavio je Aleksandar Sladojević, predsjednik Udruženja za edukaciju djece "Mio Mondo", Banja Luka.