Karlos Alkaraz "od‌javio" Španiju

18.11.2025

10:45

Komentari:

0
Карлос Алкараз "од‌јавио" Шпанију
Foto: Tanjug/AP/Seth Wenig

Najbolji teniser svijeta Karlos Alkaras odustao je od nastupa na Dejvis kupu.

Španac je to najavio još tokom turnira u Torinu gd‌je se susreo sa povredom, što se moglo vid‌jeti na finalnom meču protiv Janika Sinera.

Dan kasnije, stigla je vijest da Alkaraz neće moći pomoći Špancima u Dejvis kupu u Bolonji. Magnetnom rezonancom je utvrđen edem mišića u desnoj zadnjoj loži, poslije čega je donijeta odluka da se ne rizikuje. Teniser još nije potvrdio da neće igrati, no jasno je da neće rizikovati povredu pred početak nove sezone i prvog grend slema Australijan opena.

Karlos Alkaraz

