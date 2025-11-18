Španac je to najavio još tokom turnira u Torinu gd‌je se susreo sa povredom, što se moglo vid‌jeti na finalnom meču protiv Janika Sinera.

Dan kasnije, stigla je vijest da Alkaraz neće moći pomoći Špancima u Dejvis kupu u Bolonji. Magnetnom rezonancom je utvrđen edem mišića u desnoj zadnjoj loži, poslije čega je donijeta odluka da se ne rizikuje. Teniser još nije potvrdio da neće igrati, no jasno je da neće rizikovati povredu pred početak nove sezone i prvog grend slema Australijan opena.