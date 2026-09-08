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Spakujte kofere i posjetite Banjaluku: Očekuje vas nezaboravna avantura

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08.09.2026 16:37

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Град Бањалука
Foto: Ustupljena fotografija

Banjaluka, najveći grad Republike Srpske, zbog svojih parkova i mnogobrojnih aleja s ponosom nosi naziv Grad zelenila.

Činjenicu da je Banja Luka univerzitetski centar Republike Srpske, potvrđuje i veliki broj mladih koji se užurbano kreće prema mnogobrojnim obrazovnim institucijama.

Omiljeno dnevno okupljalište mladih je tzv. „Parkić“, odnosno ulica zatvorena za saobraćaj, sa klupama i kafićima koja se proteže od zgrade Administrativne službe grada do Narodnog pozorišta Republike Srpske.

Biseri arhitekture

Šetnjom kroz Parkić mogu se vidjeti biseri arhitekture: Hram Hrista Spasitelja, Banski dvor i Palata Republike, kao i spomenik banu Svetislavu Tisi Milosavljeviću, za vrijeme čije vladavine su sva ova zdanja i izgrađena.

Uz mladost uvijek ide i ljubav, a svi Banjalučani, kao i oni koji su Banjuluku posjetili, zaljubljeni su u predivnu rijeku Vrbas. Zelena ljepotica je u gornjem toku plahovita i pruža mogućnost za avanturu (rafting, kajaking…), dok se u centru grada smiruje, možda i nesvjesno uvažavajući kulturne objekte i navike stanovnika grada.

Sa smirajem dana počinju svakodnevni koncerti u Banskom dvoru i Muzičkom paviljonu, pozorišne predstave u Narodnom pozorištu, a u ljetnom periodu i srednjovjekovna tvrđava Kastel postaje velika otvorena pozornica.

Gastronomski specijaliteti

Kako navode iz Turističke organizacije Republike Srpske, prilikom posjete Banjaluci neizostavno je probati gastronomske specijalitete sa menija banjalučkih restorana.

U Turističkoj organizaciji Republike Srpske takođe ističu da se posebno izdvajaju tradicionalne ljevuše, razne pite i dobra pečenja, ali da se gastronomska tura nikako ne može završiti bez „kralja“ ove kuhinje banjalučkog ćevapa u karakterističnim sočnim lepinjama, uz domaću krajišku šljivovicu i čuveno banjalučko pivo.

Spakujte kofere i posjetite Banjluku doživite grad koji osvaja šarmom, duhom mladosti i ukusima koji se ne zaboravljaju.

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