Ograničenja boravka u Šengen zoni pogađa prevoznike

Ograničenja boravka u Šengen zoni za vozače iz BiH sve više pogađa sektor drumskog transporta. Prevoznici upozoravaju da zbog pravila koja regulišu boravak u EU čak 60% firmi već prebacuje poslovanje i radnike u zemlje EU, tražeći način da opstanu na tržištu.

"Mi koliko vidimo bez blokada nemamo nikakvih riješenja, mi džabe pišemo mejlove, džabe se sastajemo i tek kad nešto blokiramo nešto se riješi onda se svako hvali kako je nešto dao prevoznicima mi zaista ne znamo na koji način natjerati te ljude da rade za nas", rekao je Igor Beben, predsjednik udruženja drumskih prevoznika Republike Srpske.

Kao jedno od mogućih rješenja pominje se i model saradnje sa Hrvatskom.

"To riješenje sa Hrvatskom bi nas privremeno zadovoljilo da imamo status kao Srbija da se odnosi relaksiraju da se možemo reći da se trenutno ovo pravilo primjenjuje samo u djelu naše države", rekao je Dino Dornić, član predsjedavajućeg konzorcijuma logistika BiH

Riječ je o pravilima koja važe unutar šengenskog prostora i koja ograničavaju boravak vozača. Rješenje se očekuje od institucija Evropske unije.

"To je problem koji je postavljen pred Brisel oni su priznali da postoji problem kod vozača teretnih vozila boravak u EU je strasna razlika kad je pitanju samo taj zakonik", rekao je Zoran Andrić, pomoćnik ministra komunikacija i transporta u Savjetu ministara BiH

Dok se čeka odgovor iz Brisela, na domaćem nivou pokušava se djelovati kroz mjere koje bi barem djelimično olakšale poslovanje prevoznika, uključujući izmjene određenih pravilnika i uvođenje podsticaja.

"Jedno se tiče uredbe na visinu dnevnica a drugo se tiče pitanja podsticaja prilikom, zelena energija nabavka električnih vozila i mi smo sa Bubićem razgovarali da će temeljno usvojiti te zahtjeve", rekao je Stevo Savić, šef kabineta ministra saobraćaja i veza Republike Srpske.

Ipak, bez koordinacije institucija na nivou BiH i saradnje sa zemljama Evropske unije, posebno onima iz šengenskog prostora, teško je očekivati trajno rješenje ovog problema.

"Prvi korak i prioritet je zajednička sjednica sa Vladom Hrvatske, Vlada Hrvatske odnosno zemlje Šengena po proceduri mogu da traže izuzeće od primjena entriegzisistema u određenom vremenskom periodu kada ocijene da je narušen mogućnost ulaska i mi smatramo da su stvoreni uslovi da se to primjeni", rekao je Goran Račić, predsjednik Privredne komore Republike Srpske.

Dok prevoznici upozoravaju da bi bez konkretnih poteza posljedice mogle biti dugoročne i za cijeli sektor, iz institucija poručuju da su uključeni u rješavanje problema. Naglašavaju da blokade ne mogu biti način njegovog prevazilaženja.