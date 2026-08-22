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"Angažmanom republičkih i opštinskih institucija olakšan život invalidu Željku Pajiću"

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22.08.2026 20:16

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"Ангажманом републичких и општинских институција олакшан живот инвалиду Жељку Пајићу"
Foto: X / Milorad Dodik

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik posjetio je danas u mjestu Branešci kod Čelinca invalida i bivšeg borca Vojska Republike Srpske Željka Pajića do čije kuće je angažmanom republičkih institucija, preduzeća "Putevi Republike Srpske i opštine asfaltirano 550 metara puta, što će mu olakšati život.

Zajedno sa Dodikom, Pajića su posjetili direktor "Puteva Republike Srpske" Miroslav Janković i načelnik Čelinca Vlado Gligorić.

Predsjednik Milorad Dodik rekao je da je prije dva mjeseca saznao za slučaj Željka Pajića, koji zbog makadamskog puta nije mogao kolicima nigdje da se kreće.

"Evo, asfaltirali smo put i vjerujem da je na ovaj način Pajićev život promijenjen nabolje. Ovo je Republika Srpska dužna, mi smatramo da Srpska treba da uradi za svakog čovjeka sve što može. Tako i činimo", rekao je Dodik novinarima.

Dodik je zahvalio Pajiću za hrabrost koju pokazuje u otežanim okolnostima i što nastavlja da se bori, kao i dobrim ljudima iz Čelinca, te ostalima sa republičkog nivoa, načelniku, direktoru "Puteva Srpske", koji su učinili napor da dođe do realizacije ovog projekta za manje od dva mjeseca.

Načelnik Čelinca Vlado Gligorić istakao je da je važna podrška Vlade Republike Srpske za mnoge projekte u ovoj opštini, uključujući i ovaj u Branešci.

"U saradnji sa građevinskim odborom iz mjesne zajednice Branešci, uz podršku lokalne zajednice i Republike, uspjeli smo da realizujemo ovaj projekat i da doprinesemo većoj mobilnosti Pajića, ali i ostalih članova domaćinstava koja gravitiraju ovom putu", rekao je Glogorić.

On je naveo da se na više od deset lokacija u Čelincu realizuju slični projekti - od vodosnabdijevanja do uređenja centra grada, izgradnje mosta, ulaganja u predškolsko, osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje.

"Ono što je ohrabrujuća stvar jeste da Čelinac postaje lijepo mjesto za život, da u njega doseljavaju ljudi iz nekih drugih lokalnih zajednica. Čak imamo i situaciju da nam se određen broj sugrađana vraća iz inostranstva", rekao je Gligorić.

Pajić je zahvalio svima koji su učestvovali u ovom projektu, prvenstveno predsjedniku Dodiku, kojeg je pozvao da nastavi da se bori za Srpsku.

On je rekao da mu je drago da su njegovi apeli došli na pravu adresu i što je danas ponovo mobilan.

Pajić je ukazao da je neophodno prepoznati prioritete da bi društvo i država funkcionisali, te da se ne smiju zaboraviti invalidi, nemoćni i njihove porodice.

Navodeći da je radio u više država, Pajić je rekao da je srpski narod inteligentan i možda među najsposobnijim u Evropi, te poručio da treba da bude složan jer u tome leži snaga.

"Zamolio bih sve sugrađane da se jednom osvijestimo, da nađemo u sebi mir, da budemo složni, i da krenemo putem složne organizacije boljitka. Ako to ne budemo učinili, brzo ćemo se srušiti", poručio je Pajić.

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Tagovi :

Putevi Republike Srpske

Milorad Dodik

Miroslav Janković

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