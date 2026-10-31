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Danas je Sveti Luka, pogledajte kroz prozor: Ako vidite ovo, spremite se ledenu zimu

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31.10.2026 08:10

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Црква је грађевина намјењена обављању хришћанских вјерских обреда. Црква се састоји из три дијела: први дио гдје се пале свијеће који се зове припрата; средњи дио који се зове наос олтар.Унутар цркве налазе се иконе и фреске које приказују свеце.
Foto: pexels/Ramon Karolan

Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici 31. oktobra obilježavaju praznik Svetog apostola i jevanđeliste Luke, u narodu poznatiji kao Lučindan.

Ovaj dan, koji se u mnogim domovima širom Srbije slavi kao krsna slava, u narodnom kalendaru označava prekretnicu – odlazak jeseni i dolazak prave, hladne zime, što je ispraćeno i čuvenom izrekom: "Sveti Luka – snijeg do kuka."

Sveti Luka rodom je iz Antiohije i bio je izuzetno obrazovan čovjek svog vremena - bavio se medicinom i slikarstvom. Nakon susreta sa Hristom postao je jedan od Sedamdesetoricom apostola, a kasnije i vjerni pratilac apostola Pavla na njegovim misionarskim putovanjima.

Smatra se prvim hrišćanskim ikonopiscem. Narodno predanje mu pripisuje autorstvo nad prvim ikonama Isusa Hrista, Presvete Bogorodice i apostola Petra i Pavla. Pored toga, napisao je treće Jevanđelje, kao i Dela apostolska. Nakon mučeničkog stradanja u 84. godini u Tebi, njegove mošti pokazale su se čudotvornim i ljekovitim, zbog čega se Sveti Luka u narodu i hrišćanstvu naročito poštuje kao zaštitnik ljekara, apotekara i bolesnih.

СПЦ

Društvo

Zaboravljeni običaji za Lučindan: Ovo su radili da zaštite kuću od nesreće

Počnite dan odlaskom u crkvu ili porodičnom molitvom za zdravlje i napredak ukućana. Prema starom vjerovanju, ujutru treba pogledati kakvo je vrijeme. Ako je jutro maglovito, vjeruje se da nas očekuje promenljiva i zima sa dosta snijega.

U stočarskim krajevima, na Svetog Luku se ovnovi puštaju među ovce. Ako ovca "zateže", vjeruje se da će zima biti teška i duga; ako lakše prihvata ovna, zima će brže proći. Domaćini na ovaj dan obavezno obilaze stoku, torove i imanje, i pripremaju zimnicu i drva za predstojeće hladne dane.

Budući da je bio ljekar, na ovaj dan se u molitvama naročito traži zdravlje, ozdravljenje i zaštita od bolesti.

Sveti Luka je praznik sloge, pa se na ovaj dan izbjegavaju rasprave, gnijev i izgovaranje ružnih riječi. Ako vam neko nenajavljen dođe u kuću na Lučindan, ne smijete ga vratiti s praga, u narodu se vjeruje da gost na ovaj dan donosi blagoslov u dom.

Kao i na svaki drugi veliki praznik, ne preporučuju se teški težački poslovi, tkanje, šivenje ili uredi po kući koji uključuju iglu i makaze. Vjeruje se da psovanje ili nepoštovanje dana donosi nesreću i bolest u dom tokom predstojeće zime, prenosi Telegraf.

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Srpska pravoslavna crkva

Sveti Luka

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