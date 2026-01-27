HE na Drini obilježile krsnu slavu u znaku izuzetnih rezultata

Kolektiv preduzeća "Hidroelektrana na Drini“ u Višegradu proslavio je danas krsnu slavu Svetog Savu u znaku izuzetnih poslovnih rezultata koji učvršćuju stabilnost energetskog sistema Republike Srpske.

Nakon svečanog čina lomljenja slavskog kolača uz prisustvo brojnih gostiju, direktor preduzeća Nedeljko Perišić istakao je da je zahvaljujući odličnoj hidrologiji i maksimalnoj pogonskoj spremnosti, januar postao mjesec rekorda u proizvodnji električne energije.

Govoreći o poslovanju u tekućoj godini, naglasio je da je hidrologija bila povoljna, navodeći da su već ispunili mjesečni plan proizvodnje.

"Do današnjeg dana, ‘Hidroelektrane na Drini’ proizvele su čak 50 odsto ukupne električne energije utrošene u Republici Srpskoj“, potvrdio je Perišić, podsjetivši da je pogonska spremnost preduzeća uvijek stoprocentna, uprkos sušnim godinama.

Iako prošle godine ovo preduzeće nije ispunilo plan od 910 gigavat časova, direktor Perišić je precizirao da je proizvedeno nešto više od 780, navodeći da su u januaru ove godine dostigli 130 gigavat časova, sa očekivanjem da će do kraja mjeseca premašiti 140 gigavat časova proizvedene struje.

"Zahvaljujući pogonskoj spremnosti, omogućeno je maksimalno iskorištenje povoljnih vodostaja, a sigurni smo da ćemo uz dosadašnje zalaganje svih zaposlenih zadržati povoljan trend u našem osnovnom zadatku, a to je proizvodnja električne energije", rekao je Perišić.

On je uputio zahvalnost zaposlenima na vrijednom radu, gostima, poslovnim saradnicima i medijima, koji su svojim prisustvom uveličali čin lomljenja slavskog kolača.

Izvršni direktor za ekonomsko – finansijske poslove Elektroprivrede Republike Srpske (ERS) Rodoljub Topić čestitao je slavu rukovodstvu i zaposlenima Hidroelektrana na Drini, naglasivši da je ovo preduzeće jedan od najstabilnijih i najboljih proizvodnih sistema.

Obećao je nastavak podrške matičnog preduzeća svim investicionim projektima koji su od značaja za ovu regiju i energetski sektor Srpske.

"Hidroelektrane na Drini ostaju ne samo lider u proizvodnji električne energije, već i pouzdan partner cijele gornjodrinske regije, što rukovodstvo preduzeća dokazuje uspješnim i stabilnim poslovanjem“, poručio je Topić.

Načelnik opštine Višegrad Mladen Đurević izrazio je zadovoljstvo odličnim odnosima između opštine i "Hidroelektrana", naglasivši da su do sada realizovani brojni zajednički projekti za dobrobit građana ovog kraja.

"Ključni cilj svih investicija i saradnje sa ERS-om je zadržavanje mladih ljudi na ovim prostorima, te ćemo i u narednom periodu raditi na nizu kapitalnih projekata kroz koje ćemo razvijati područje višegradske opštine“, naveo je Đurević.