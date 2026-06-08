HE Višegrad daje direktnu podršku održavanju kulturnih i sportskih manifestacija u toj opštini

Aktivni su u oblasti sporta, kulture i umjetnosti. Grade nove, renoviraju stare objekte od izuzetnog društvenog značaja, a pomažu stare i mlade u svim sferama života.

-Višegrad je izuzetno razvijeno turističko mjesto koje velikim dijelom turizma oslonjeno na rijeku Drinu i sve njene prirodne ljepote. Da bi se brojne manifestacije sprovodile u gradu, neophodno je i da HE da svoje učešće i kao društveno odgovorno preduzeće u direktnoj podršci održavanja tih manifestacija ali i za prilagođavanje nivoa rijeke da bi se te manifestacije mogle održavati - rekao je Darko Andrić, izvršni direktor za proizvodnju i upravljanje HE Višegrad.

-U saradnji sa organizatorima, najčešće lokalnim organizacijama, na vrijeme planiramo, ukoliko postoji mogućnost, vodostaj rijeke Drine. Na primjer, prilikom skokova sa ćuprije neophodno je da rijeka bude zaustavljena radi bezbjednosti skakača i mnogih drugih manifestacija - dodao je on.

-Danas počinje Višegradska staza, manifestacija koja je posvećena našem nobelovcu Ivi Andriću na kojeg smo svi ponosni. Toj manifestaciji je zajedno sa opštinom Višegrad i sama HE dala izuzetno veliku podršku - rekao je Andrić, koji je ukazao i na značaj rekonstrukcije mosta na rijeci Rzav:

-Mogli ste da se uvjerite u radove na rekonstrukciji na rijeci Rzav, neposredno uz upravnu zgradu HE Višgrad, koja je na samom ušću u rijeku Drinu. Taj most je u vlasništvu HE Bajina Bašta, kao njihov jedan pomoćni pregradni profil. Uz brojne dogovore i saradnju sa ljudima iz same HE Bajina Bašta pa sve i do predsjednika Vlade Srbije, zajedno i sa našim premijerom i Miloradom Dodikom napravljen je taj iskorak da se pristupi rekonstrukciji i zamjeni tog mosta. Tu rekostrikciju finansira HE Bajina Bašta, a sve u saradnji sa HE Višegrad i Opštinom Višegrad. To će biti jedan značajan realizovan projekat u Višegradu koji će biti na koristi svih stanovnika Višegrada u svakodnevnom funckionisanju, ali i turistima koji u sve većem broju posjećuju Višegrad.