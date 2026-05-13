Investicija vrijedna 12 miliona KM: Sanacija saobraćajnih znakova na dionici Banjaluka-Klašnice

Autor:ATV
Komentari:0
Na magistralnom putu prvog reda MI-101 počeli su radovi na preusmjeravanju saobraćaja radi nastavka radova rehabilitacije.
Rekonstrukcija prve dionice počela je 11. oktobra prošle godine i obuhvatila potpunu sanaciju kolovoza, bankina, prateće infrastrukture, kao i izradu završnog sloja asfalta.
Rekonstruisani dio saobraćajnice pušten je u saobraćaj 21. novembra prošle godine, a tada su očišćeni kanali i bankine, rezan habajući sloj asfalta i položen završni sloj.
Dužina cijele dionice koja će biti rekonstruisana je 13,2 kilometra u smjeru Klašnice-Banjaluka i 13,2 kilometra iz smjera Banjaluka-Klašnice po dvije trake u oba smijera.
Republika Srpska
Milosavljević za ATV: Šmit je iskorigovan, ovo je bio njegov posljednji izvještaj
Investicija je vrijedna 12 miliona KM i u potpunosti se finansira iz sredstava JP "Putevi Republike Srpske".
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
11
05
11
02
10
57
10
54
10
50
Trenutno na programu