Investicija vrijedna 12 miliona KM: Sanacija saobraćajnih znakova na dionici Banjaluka-Klašnice

Na magistralnom putu prvog reda MI-101 počeli su radovi na preusmjeravanju saobraćaja radi nastavka radova rehabilitacije.

Rekonstrukcija prve dionice počela je 11. oktobra prošle godine i obuhvatila potpunu sanaciju kolovoza, bankina, prateće infrastrukture, kao i izradu završnog sloja asfalta.

Rekonstruisani dio saobraćajnice pušten je u saobraćaj 21. novembra prošle godine, a tada su očišćeni kanali i bankine, rezan habajući sloj asfalta i položen završni sloj.

Dužina cijele dionice koja će biti rekonstruisana je 13,2 kilometra u smjeru Klašnice-Banjaluka i 13,2 kilometra iz smjera Banjaluka-Klašnice po dvije trake u oba smijera.

Investicija je vrijedna 12 miliona KM i u potpunosti se finansira iz sredstava JP "Putevi Republike Srpske".